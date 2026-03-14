CittÃ  Santâ€™Angelo, gli studenti della scuola Giansante in visita alla casa di cura Villa Serena

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado Nicola Giansante di CittÃ Santâ€™Angelo hanno partecipato a una visita didattica alla casa di cura Villa Serena per conoscere da vicino alcune attivitÃ del settore sanitario. Lâ€™iniziativa ha coinvolto gli studenti in una mattinata di approfondimento dedicata a temi legati alla medicina e alla prevenzione.

Durante lâ€™incontro i ragazzi hanno seguito momenti informativi sul primo soccorso e sulla microbiologia, guidati dal personale sanitario della struttura. Lâ€™attivitÃ ha consentito agli studenti di osservare il lavoro svolto quotidianamente dai professionisti della sanitÃ e di acquisire alcune nozioni di base sui comportamenti utili nelle situazioni di emergenza e sui principi della sicurezza sanitaria.

La visita ha offerto anche lâ€™opportunitÃ di vedere da vicino alcune tecniche e procedure utilizzate nel campo sanitario, permettendo agli studenti di comprendere in modo piÃ¹ concreto come vengono applicate le conoscenze mediche e quali strumenti vengono impiegati nella pratica quotidiana delle strutture di cura.

Lâ€™iniziativa rientra in un percorso di collaborazione tra la struttura sanitaria e il mondo della scuola con lâ€™obiettivo di favorire momenti di confronto e conoscenza per le nuove generazioni. Villa Serena, dopo la visita di ieri, 13 marzo, ha annunciato che accoglierÃ altre classi anche lunedÃ¬ 16 marzo, proseguendo le attivitÃ di incontro con gli studenti del territorio.