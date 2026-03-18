Pescara capitale della fantascienza

Tutto pronto a Pescara per un weekend fantascientifico in programma sabato 21 e domenica 22 marzo alla Fondazione Caravaggio (via Caravaggio, 127).
“Visioni del domani. Convegno del Fantastico e della Fantascienza” è il titolo della due giorni che prenderà avvio sabato 21 dalle ore 10 per concludersi domenica 22 alle ore 19.
Un lungo fine settimana nel corso del quale si alterneranno tavole rotonde, presentazioni di novità editoriali e momenti di networking tra professionisti e appassionati provenienti da ogni regione d’Italia.
L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l'associazione I Borghi della Riviera Dannunziana, la Fornace Caravaggio, l’Associazione degli Editori Abruzzesi e la World SF (Associazione Internazionale di Fantascienza e Fantasy).
L’evento si propone di esplorare come la letteratura del futuro possa radicarsi e dialogare con l’identità dei territori. Pescara diventerà per due giorni un crocevia di idee, dove la narrazione scientifica si intreccerà l'eccellenza editoriale abruzzese le attività culturali della Fornace Caravaggio
Al convegno i numerosi scrittori e professionisti del settore discuteranno di nuove tendenze letterarie, intelligenza artificiale, futuri progetti e il ruolo dell'editoria indipendente nel panorama nazionale.
"Ospitare un evento di questa portata è un orgoglio per la nostra città," dichiarano gli organizzatori. "La presenza di così tanti autori da ogni parte d'Italia conferma che Pescara non è solo custode di storia, ma anche terreno fertile per il pensiero d'avanguardia."
Il programma completo: Visioni del domani.