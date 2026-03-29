A25: breve sospensione notturna dello svincolo diÂ Bussi/Popoli

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche, tra le ore 22 e le ore 23 del 30 marzo sarÃ disposta in alternanza la temporanea sospensione del traffico delle rampe dello svincolo di Bussi/Popoli di seguito indicate:
- rampa di uscita dallâ€™autostrada A25 per i veicoli provenienti dallâ€™interconnessione A14/A25 Pescara; conseguentemente, nel suddetto giorno e orari, ai veicoli provenienti dallâ€™interconnessione A14/A25 Pescara e diretti verso la viabilitÃ ordinaria di Bussi/Popoli Ã¨ consigliata lâ€™uscita allo svincolo di Torre deâ€™ Passeri/Casauria;
- rampa di entrata in autostrada A25 per i veicoli diretti verso Roma/Lâ€™Aquila/Teramo; conseguentemente, nel suddetto giorno ed orari, per i veicoli provenienti dalla viabilitÃ ordinaria di Bussi/Popoli e diretti verso Roma/Lâ€™Aquila/Teramo Ã¨ consigliata lâ€™entrata allo svincolo di Sulmona/Pratola Peligna.