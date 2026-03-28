Frana sulla SP29b a Silvi paese, crolla un'abitazione che era stata evacuata

Stamattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi Ã¨ intervenuta sulla SP29b, a Silvi paese, per una frana che ha interessato la strada nei pressi di alcune abitazioni, alcune delle quali erano state evacuate giÃ a fine gennaio quando si era attivata la frana. Il fronte franato ha un'ampiezza di circa 80 metri e ha provocato profonde fratture sul manto stradale e la caduta di un albero. La squadra intervenuta sul posto insieme al funzionario di servizio ha effettuato una verifica sommaria e speditiva delle condizioni di stabilitÃ del terreno, ravvisando una situazione di pericolo che ha reso necessario l'evacuazione di altri due edifici di civile abitazione.

Alle 13:15 circa una delle due abitazioni evacuate Ã¨ crollata generando un'alta colonna di polvere. Ãˆ stato richiesto l'invio sul posto di droni dei vigili del fuoco per il sorvolo della zona interessata dalla frana allo scopo di effettuare una verifica piÃ¹ dettagliata. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, i tecnici dell'Agenzia regionale di protezione civile e un geologo per effettuare I rilievi tecnici di rito e gli adempimenti necessari.