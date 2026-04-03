Maltempo, chiuso il Centro operativo comunale

Ãˆ stata diramata l'ordinanza del Comune di Pescara che dispone la chiusura del Coc a partire dalle ore 22 di oggi. Le strade sono transitabili, cosÃ¬ come i sottopassi. Prosegue lâ€™interdizione al transito delle golene - via Lungofiume dei Poeti (nord) e di via Orazio (sud) - e degli accessi alle stesse.

Il Centro operativo comunale Ã¨ la struttura di Protezione Civile istituita dal sindaco per gestire le emergenze a livello locale. Coordina soccorsi, assistenza alla popolazione e monitoraggio del territorio, spesso attivato per allerta meteo, incendi o crisi sanitarie. Il Coc inoltre organizza le risorse comunali e di volontariato.