Ninè Ingiulla e La Bottega del Falegname cantano De Andrè

La voce di Faber rivive sul palco del Teatro Circus di Pescara. Il 24 aprile alle ore 21 l’artista Ninè Ingiulla porterà in scena lo spettacolo “Ninè Ingiulla canta De André”, un omaggio intenso e coinvolgente al grande cantautore genovese. L’artista, noto per la voce sorprendentemente simile a quella di Fabrizio De André, sarà accompagnato dal gruppo La Bottega del Falegname – De André PFM Tribute, con la partecipazione del polistrumentista Danilo Artale e del musicista Davide “Billa” Brambilla, collaboratore di Enrico Ruggeri. Lo spettacolo ripropone il celebre tour del 1979 di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi, offrendo una ricostruzione fedele e ricca di emozione.

Dopo il successo ottenuto durante Estatica 2025, il concerto, prodotto da Spray Records, si conferma un evento artistico di grande qualità, capace di far rivivere la poesia e l’intensità dell’opera di De André. Musica, immagini, scenografia e luci si fondono per creare un’esperienza immersiva e coinvolgente. Antonino “Ninè” Ingiulla, nato a Biancavilla (Catania) l’8 febbraio 1985, è un artista poliedrico: cantante, attore, chitarrista e anche avvocato. Fin da giovane coltiva una forte passione per la musica d’autore italiana e per la letteratura classica e medievale.

Nel 2007 scrive lo spettacolo “Dante e De André – Il sogno: l’Inferno”, che unisce poesia e musica, seguito da una rappresentazione dedicata alla cantica del Purgatorio, intitolata “Dante e De André – Dove l’umano spirito si purga e di salir al ciel diventa degno”. È inoltre autore dello spettacolo “Voci da Spoon River”. Nel corso degli anni ha ampliato il suo repertorio con brani inediti di cui è autore, arrangiatore e paroliere, oltre a tributi ai grandi artisti della musica leggera italiana e internazionale. Ha collaborato con numerosi musicisti, tra cui alcuni professionisti che hanno lavorato con Fabrizio De André.

Dal 2013 ha avviato una intensa collaborazione artistica con il polistrumentista Danilo “Virtuoso” Artale, musicista che ha lavorato con grandi nomi della musica come Ennio Morricone e Nicola Piovani. Ingiulla collabora, inoltre, con artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui l’attore Michele Riondino, ed è legato da una profonda amicizia con Dori Ghezzi, con cui sono previste future collaborazioni artistiche. Nel corso della sua carriera si è esibito in importanti contesti e teatri italiani, è stato ospite su Rai Uno e Rai Due, ha partecipato al red carpet del Festival di Sanremo 2019 e si è esibito in sedi prestigiose come il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Sala Umberto di Roma, il Teatro Le Laudi di Firenze, il Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda e l’Università degli Studi di Brescia, duettando anche con l’attore Neri Marcorè. Parte dell’incasso della serata sarà devoluto all’organizzazione umanitaria EMERGENCY, a sostegno delle popolazioni colpite dalle guerre.