Maltempo, D’Incecco (Lega): “Grazie a chi è stato in prima linea”

“Un sentito ringraziamento alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, alle polizie locali, all’Esercito, a tutti i volontari, ai dipendenti comunali e provinciali dei vari Coc e agli amministratori che, negli ultimi giorni, hanno lavorato incessantemente per garantire assistenza e sicurezza alle persone e ai territori colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato l’Abruzzo e gran parte del Centro-Sud. Il Governo regionale si e’ attivato immediatamente per affrontare l’emergenza e sta ora gestendo con determinazione la fase post-emergenziale per fornire risposte concrete e tempestive e per evitare ripercussioni sul tessuto economico e produttivo. Resta alta l’attenzione nei confronti della frana che ha interessato Silvi paese: alla comunita’, al sindaco e a tutti quanti i territori flagellati dal maltempo rinnoviamo la nostra vicinanza. Anche in questa fase e’ fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti”.

Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e Capogruppo del partito in Regione.