Aperture straordinarie dei musei cittadini durante le festività di Pasqua e del 1° maggio

Tra domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, il lunedì dell’Angelo e il primo maggio sarà possibile visitare i musei di Pescara. Per agevolare tutti coloro che sono interessati a scoprire i musei della città, il Comune mette a disposizione gli orari delle strutture. Il Museo dell’Ottocento rimarrà chiuso il giorno di Pasqua mentre il 6 aprile, il 25 aprile e il primo maggio, osserverà questi orari: 10:00-13:00 e 16:00-19:30. L’Imago Museum e il CLAP Museum saranno aperti il giorno di Pasqua, il 25 aprile e il giorno della Festa dei lavoratori nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 20:00, mentre sabato 4 aprile e lunedì 6 aprile sarà garantita anche l’apertura mattutina, dalle 10:30 alle 13:30. Il Museo delle Genti d'Abruzzo rimarrà chiuso a Pasqua mentre il Lunedì dell’Angelo, il 25 aprile e il primo maggio aprirà i battenti dalle 16:00 alle 20:00.

Lo Spazio Arte del museo ospita dal 2 aprile la mostra “Liberamente” (Giulio Gennari, Pep Marchegiani, Eddy Reel), visitabile fino al 18 aprile, mentre nei prossimi giorni nel Museo sono previsti i campus di Pasqua per i bambini (giovedì 2 aprile, venerdì 3 aprile e martedì 7 aprile). Stessi orari del Museo delle Genti d’Abruzzo, nei giorni festivi, anche per il Museo civico Basilio Cascella che è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 (su prenotazione entro 3 giorni dalla data della visita chiamando il numero 085 4510026 int.1), il venerdì (nella stessa fascia oraria) e il sabato e la domenica dalle 16:00 alle 20:00.

Il Museo Casa Natale di Gabriele d'Annunzio attende i visitatori anche il giorno di Pasqua, dalle 9:00 alle 13:00, e gli orari sono gli stessi anche lunedì 6 aprile e il primo maggio mentre martedì 7 aprile la struttura rimarrà chiusa. Il 25 aprile è prevista l'apertura continuativa dalle 9:00 alle 19:00 con ingresso gratuito. Al Museo Paparella Treccia porte aperte a Pasqua: domenica 5 aprile dalle 16:30 alle 19:30, lunedì 6 aprile dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Stessi orari il 25 aprile e il primo maggio. La Fondazione Summa domenica e lunedì di Pasqua resterà chiusa mentre sarà regolarmente aperta il 25 aprile, con orario 9:00 – 13:00 e rimarrà chiusa il primo e il 2 maggio. Il Polo bibliotecario Aternino può essere prenotato, per le giornate di sabato e domenica e nei festivi, per lo svolgimento di eventi.