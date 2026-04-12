Pescara senz'acqua, a disposizione due serbatoi di acqua potabile

Sono due i serbatoi di acqua potabile che l'Aca ha già messo a disposizione dei cittadini, a Pescara. Uno è stato posizionato in piazza Italia, di fronte al Palazzo della Prefettura, e l'altro in piazza Duca degli Abruzzi (di fronte alla tavola calda Touring).

Domani mattina l'Agenzia regionale di Protezione civile metterà a disposizione, invece, un'autobotte, che i cittadini troveranno all'altezza della stazione di Porta Nuova, e conterrà acqua non potabile. Sempre da domani mattina saranno disponibili altri serbatoi nei pressi della sede della Tua, in via San Luigi Orione, a Largo Madonna dei Sette dolori e al parcheggio dell'antistadio.