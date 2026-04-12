Alla Galleria Spazio Bianco “Alla lettera D” in ricordo di Irini Pervolaraki

Venerdì 17 aprile alle 17, nella Galleria Spazio Bianco, l'associazione Irdidestinazionearte, nell'ambito del format culturale Pescara urban festival, ideato e diretto dal critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, organizza l'evento letterario “Alla lettera D”, in ricordo di Irini Pervolaraki, curato dallo stesso Pasqualone. Dopo l'introduzione di Maria Stefania Peduzzi, interverranno le scrittrici Maria Pia Vittorini Mannetti, Eliana D'Onofrio, Marisa Riso, Filomena Monte Fellegara, Vilma Campitelli, Elisabetta Grilli, Jenny Caballero Savasta, Micaela Alfano, Assunta Di Basilico, Ada Caruso, Margherita Bonfilio, Maria Gabriella Ciaffarini, Maria Loreta Zaino, Cinzia Mattioli, Mara Motta e Florida Stati, con le conclusioni di Cinzia Marganella.

Irini Pervolaraki (scomparsa ad agosto 2025) è stata una stimata ingegnera chimica greca, pescarese d'adozione e figura di spicco nell'industria e vice-presidente di Federmanager Abruzzo e Molise. Manager di alto livello, ha lavorato in Pirelli Trasmissioni Industriali e Dayco, distinguendosi per innovazione tecnologica, sostenibilità e parità di genere. La sua scomparsa improvvisa ha destato profondo cordoglio nel mondo industriale e associativo, ricordata per la sua competenza tecnica e il suo impegno nel promuovere la parità di genere.