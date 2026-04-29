In Consiglio comunale a Pescara approvata mozione per il contrassegno provvisorio disabili

Il Consiglio comunale di Pescara, in occasione del consiglio comunale di martedì 28 aprile, ha approvato la mozione presentata dal consigliere Simone D’Angelo per introdurre il contrassegno provvisorio di circolazione e sosta destinato alle persone con disabilità in attesa di visita di revisione.



L’obiettivo è evitare che, alla scadenza del contrassegno, chi ha un verbale rivedibile e una revisione già richiesta o programmata si ritrovi improvvisamente senza titolo, con conseguenti difficoltà negli spostamenti quotidiani, nell’accesso alle cure, alla scuola e al lavoro.



La mozione impegna il Comune a disciplinare rilascio, durata e modalità del contrassegno provvisorio, semplificando le procedure e aggiornando i regolamenti esistenti, oltre a garantire un’adeguata informazione a famiglie e associazioni.



“Con questo atto - nelle parole del consigliere comunale Simone D’Angelo - Pescara sceglie di non lasciare sole le persone con disabilità nei vuoti della burocrazia. Il contrassegno provvisorio è uno strumento semplice ma fondamentale: evita che, tra una scadenza e una visita di revisione, la vita delle persone venga di fatto bloccata. Non è un favore, è una scelta di civiltà e di rispetto dei diritti”.