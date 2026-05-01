Protezione civile tra i banchi: al via il progetto con gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Villa Verrocchio" - Montesilvano

Un primo passo concreto verso la diffusione della cultura della prevenzione e della cittadinanza attiva. Si Ã¨ svolto nei giorni scorsi il primo incontro tra i volontari dellâ€™associazione Val Pescara Protezione Civile e gli alunni delle classei prima della scuola secondaria di primo grado.

Lâ€™iniziativa rientra in un piÃ¹ ampio progetto di sensibilizzazione rivolto ai giovani, con lâ€™obiettivo di avvicinarli al mondo della Protezione Civile e trasmettere loro valori fondamentali come la responsabilitÃ , la collaborazione e il rispetto del territorio.

Durante lâ€™incontro, i volontari hanno illustrato in modo semplice e coinvolgente le attivitÃ svolte dallâ€™associazione, soffermandosi sullâ€™importanza della prevenzione e del corretto comportamento in situazioni di emergenza. Non sono mancati momenti di confronto diretto, durante i quali gli studenti hanno posto domande e mostrato grande interesse per i temi trattati.