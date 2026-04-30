Festa del Lavoro a Tocco da Casauria con Persico e il suo omaggio a De André

Festa del Lavoro con il concerto di Antonello Persico e il suo omaggio a Fabrizio De André. Venerdì 1° maggio, alle ore 21, in Piazza Stromei a Tocco da Casauria, ci sarà lo speciale concerto tributo all’arte e alla musica di Fabrizio De Andrè del medico e cantautore pescarese. Il concerto è un omaggio sentito e intenso alla poetica di Fabrizio De André ed è promosso dal comune di Tocco da Casauria. L’ingresso è libero con posti a sedere. Inoltre, nel corso della serata sarà avviata una raccolta fondi per il progetto “Una colonna sonora per la vita” a sostegno degli ospedali abruzzesi.

Un’occasione per ascoltare alcune delle perle del repertorio di Fabrizio De André, a partire da brani come “Don Raffaè”, “La canzone di Marinella”, “Via del Campo” e “Fiume Sand Creek”, fino a tutto l’album “Anime Salve” con Antonello Persico (voce e chitarra). Sul palco una band composta da Paolo Palma (chitarre e arrangiamenti), Paola Ciolino (tastiere), Zelindo Di Giulio (basso), Simone Antonini (batteria), Stefano Mammarella (flauto), Sergio Marcucci (percussioni) e Giulia Persico (cori e ritmica).