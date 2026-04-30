Decoro urbano, al via il riposizionamento dei cestini gettacarte a Pescara

Sono iniziate nella mattina di mercoledÃ¬ 29 aprile, sulla riviera sud di Pescara, le prime operazioni di riposizionamento dei cestini gettacarte dellâ€™arredo urbano. Lâ€™intervento riguarda un primo lotto di circa 30 cestini e rappresenta lâ€™avvio concreto di un progetto piÃ¹ ampio di mappatura, analisi e redistribuzione dei contenitori presenti sul territorio cittadino.

Il lavoro, promosso da Ambiente SpA, nasce con lâ€™obiettivo di migliorare il decoro della cittÃ attraverso una gestione piÃ¹ ordinata e razionale dei cestini. Ogni contenitore Ã¨ stato fotografato, geolocalizzato e identificato univocamente, cosÃ¬ da costruire una base dati precisa e aggiornata sulla quale programmare gli interventi di riposizionamento.

La redistribuzione terrÃ conto delle caratteristiche delle diverse aree urbane, del grado di frequentazione e antropizzazione delle zone e della distanza ottimale tra un cestino e lâ€™altro. In questo modo sarÃ possibile collocare i contenitori dove risultano piÃ¹ utili, evitando concentrazioni non necessarie e garantendo una copertura piÃ¹ efficace degli spazi pubblici.

Dopo la riviera sud, la prossima settimana le attivitÃ interesseranno anche la riviera nord. Successivamente il progetto sarÃ esteso in maniera progressiva alle altre zone della cittÃ , seguendo lo stesso metodo di analisi e riposizionamento.

Lâ€™iniziativa, fortemente voluta dal Direttore Generale Marco Molisani e coordinata dal Direttore della Programmazione Strategica e dellâ€™Innovazione Roberto Torricella, punta a rendere piÃ¹ semplice il corretto conferimento dei piccoli rifiuti da parte di cittadini, turisti e frequentatori della cittÃ , contribuendo al mantenimento del decoro urbano e a una migliore fruibilitÃ degli spazi pubblici.

Con questo intervento, come afferma il Presidente Ricardo Chiavaroli, Ambiente conferma il proprio impegno per una gestione del servizio sempre piÃ¹ basata su dati e rilevazioni puntuali oltre che da strumenti operativi in grado di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio.