Associazione di Protezione Civile Volontari senza Frontiere di Pescara, progetto: "io, tu... volontari" amore coraggio Ã¨ solidarietÃ 

Domenica 26.04.2026 si Ã¨ concluso in percorso con gli studenti delle scuole superiori del progetto "io, tu... volontari" del csv Abruzzo ets.

Le lezioni di buone pratiche di protezione Civile, da parte dei Volontari Senza Frontiere, hanno interessato 10 ragazzi delle scuole superiori aderenti al progetto.

L'associazione ha apprezzato molto il comportamento e il rispetto mostrato dagli studenti durante tutto il percorso formativo. Grande Ã¨ stato il loro interesse durante le lezioni e le iniziative pratiche.

Prima dei saluti finali si Ã¨ tenuta una partecipata festa conviviale e consegnato a ciascun studente un attestato per ringraziamento e gratitudine per la scelta fatta.

Ãˆ stato un percorso molto interessante a cui hanno partecipato anche i nuovi volontari iscritti per essere formati e iniziare cosÃ¬ le attivitÃ di volontariato.

Non Ã¨ mancata la sorpresa molto piacevole dell'iscrizione di alcuni studenti all'Associazione.

I professionisti di protezione civile sono vicini ai ragazzi per aiutarli al rispetto delle regole che non sono solo di Protezione civile ma che accompagnano la vita quotidiana e il buon vivere di ognuno.

Al termine la foto di gruppo e il canto dell'Inno d'Italia.

Per l'occasione il Presidente Massimo D'Alessio ha preparato per loro un video molto toccante che racconta brevemente la storia dell'Associazione.

In coro i Volontari ha augurato buona fortuna ai ragazzi per un ottimo futuro professionale e di vita.

Il presidente VSF invita i ragazzi ad avvicinarsi al volontariato e di unirsi ai volontari.

Per chi vuole venire a trovarci, siamo in Pescara via lago Sant'Angelo, n. 9 cell:3480856331 - 3500695458