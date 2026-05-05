La Fp Cgil chiede a Masci un tavolo tecnico sul parco mezzi di Ambiente SpA

La Fp Cgil ha inviato una lettera formale al sindaco Carlo Masci per segnalare le criticitÃ del parco mezzi di Ambiente SpA e chiedere la convocazione urgente di un tavolo tecnico che individui soluzioni strutturali e di prospettiva. La dotazione attuale dell'azienda conta circa 150 veicoli, la maggior parte con un'etÃ media tra gli 8 e i 12 anni e con chilometraggi che superano i 500.000 km. I mezzi operano in regime intensivo, sette giorni su sette, su turni che coprono l'intero arco della giornata. A questo quadro si aggiunge una manutenzione che, secondo l'organizzazione sindacale, non ha sempre garantito le condizioni minime di sicurezza richieste per l'operativitÃ su suolo pubblico. L'estensione del servizio di raccolta porta a porta negli ultimi anni ha ulteriormente aumentato il fabbisogno di veicoli idonei, senza che l'offerta aziendale abbia tenuto il passo.

La preoccupazione principale riguarda le ricadute dirette su lavoratrici e lavoratori, che si trovano quotidianamente a gestire mezzi non pienamente efficienti, con conseguenze sulla qualitÃ del servizio e sulla loro sicurezza. Sempre piÃ¹ spesso, operatori e capiturno della sede di Pescara faticano a conciliare la continuitÃ del servizio con il rispetto degli standard minimi di salute e sicurezza sul lavoro.

L'elemento di maggiore urgenza Ã¨ legato alla stagione estiva imminente. Sul litorale pescarese, la raccolta dei rifiuti in ristoranti e stabilimenti balneari richiede un'organizzazione efficiente e mezzi affidabili. Con l'attuale stato del parco veicolare, il rischio concreto Ã¨ quello di non riuscire a garantire il servizio con la qualitÃ e la continuitÃ che la cittÃ richiede.

La FP CGIL ricorda che circa un anno fa, nel pieno della vertenza per il mantenimento del carattere pubblico di Ambiente SpA, il sindaco Masci dichiarÃ² pubblicamente la volontÃ di tenere la partecipata interamente pubblica, riconoscendone il valore sociale per la comunitÃ . Proprio in coerenza con quella scelta, il sindacato chiede oggi che l'azienda sia messa nelle condizioni di operare al meglio, attraverso una programmazione organica e graduale di ammodernamento del parco mezzi, accompagnata da un piano di ammortamento economico-finanziario che preveda la sostituzione progressiva dei veicoli a fine vita.

La richiesta concreta Ã¨ la convocazione, da parte del Sindaco, di un tavolo tecnico che coinvolga l'amministrazione comunale e la direzione aziendale, con l'obiettivo di definire soluzioni tempestive e sostenibili. Un atto dovuto, sottolinea la FP CGIL, verso le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno garantiscono la pulizia e il decoro urbano della cittÃ .