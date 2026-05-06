Francavilla al Mare celebra il Cenacolo michettiano con un convegno al MuMi sul connubio delle arti

VenerdÃ¬ 8 maggio al Museo Michetti (MuMi) di Francavilla al Mare, si terrÃ l'importante convegno intitolato "Il Cenacolo michettiano di Francavilla e il connubio delle arti".

L'evento, dedicato all'approfondimento della storica cerchia di intellettuali e artisti che gravitano attorno alla figura di Francesco Paolo Michetti, si svilupperÃ in due sessioni distinte, coinvolgendo esperti accademici, autoritÃ locali e istituzioni culturali di rilievo.

La sessione antimeridiana avrÃ inizio alle ore 10:00 con i saluti istituzionali affidati a Cristina Rapino, assessora alla Cultura di Francavilla al Mare, e a Mario Cimini, ordinario di Letteratura italiana presso l'UniversitÃ "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

A seguire, per l'UniversitÃ , si terranno gli interventi di Anisia Landi su "I dispositivi culturali della modernitÃ fin de siÃ¨cle: il caso del Cenacolo michettiano", di Simone Di Valerio sul rapporto tra pittura e poesia attraverso Arnaldo Ferraguti e Guido Boggiani, ed Elena Aceto, che analizzerÃ la figura di Matilde Serao all'interno del Cenacolo.

Dalle 11:30, la mattinata proseguirÃ con un momento di orientamento rivolto alle classi quinte dell'I.I.S. Alessandro Volta di Francavilla al Mare, curato dai professori Antonio Gurrieri del Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne e Mario Cimini del Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali; modera il Direttore artistico del Macondo Festival, lo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta.

Â«L'UniversitÃ "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara â€“ commenta il prof. Carmine Catenacci, prorettore vicario dell'UniversitÃ "G. d'Annunzio" e Presidente del Centro studi Il Cenacolo â€“ sostiene con interesse e convinzione il progetto di valorizzazione culturale, che il "Centro Studi Il Cenacolo" promuove. Il nostro Ateneo, attraverso l'azione del Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali, diretto dal prof. Stefano Trinchese, e del Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne, diretto dal prof. Ugo Perolino, contribuisce attivamente alle iniziative del Centro Studi e, segnatamente, all'organizzazione del Convegno nazionale annuale. In questa occasione sarÃ consegnato anche il premio alla migliore tesi di laurea o di dottorato incentrata sul Cenacolo michettiano, che si propone di incoraggiare i giovani alla ricercaÂ».

I lavori riprenderanno nel pomeriggio, alle ore 16:30, con i saluti della sindaca Luisa Russo, dell'assessora alla Cultura Cristina Rapino, dello stesso prorettore Carmine Catenacci, del presidente del Club Tosti Barbara Veri e dello scrittore Peppe Millanta. La sessione accademica pomeridiana ospiterÃ i seguenti contributi: Daniela Garofalo sui carteggi inediti di Michetti, Gino Ruozzi dell'UniversitÃ di Bologna su D'Annunzio aforista, Carlo Santoli dell'UniversitÃ di Salerno sull'innovazione nelle romanze di Tosti, e Maria Pia Pagani dell'UniversitÃ "Federico II" di Napoli sul legame tra Adolfo Orvieto e Michetti.

La giornata si concluderÃ alle ore 18:30 con la cerimonia di consegna della borsa di studio alla migliore tesi dedicata al Cenacolo michettiano, modera il prof Cimini.

L'intero evento, possibile grazie al Comune di Francavilla al Mare, sarÃ arricchito da intermezzi musicali eseguiti dal soprano Maria Chiara Papale e dal fisarmonicista Vincenzo De Ritis. L'iniziativa vanta il sostegno di numerosi partner tra cui la Scuola Macondo di Pescara con Elisa Quinto e Sara Caramanico, l'UniversitÃ delle LiberEtÃ (ULE), il Club Tosti, e l'UniversitÃ "G. d'Annunzio".