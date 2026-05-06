Pallavolo Serie C Maschile PlayOff Promozione: Lift Level Montesilvano 3 - Obiettivo Vittoria in Gara 2

Finale rovente nei Play Off di Serie C maschile: la FDD Group Arabona conquista Gara 1 in casa in quattro set, ma la Lift Level Montesilvano 3 è pronta a rispondere davanti al proprio pubblico sabato prossimo 9 maggio alle ore 20, nella palestra della Scuola Media I. Silone (accesso da via Beccaria) a Montesilvano.

Tutto è ancora aperto nella corsa alla promozione in serie B unica nazionale. Il Capitano della Lift Level Rodolfo Iadanza: “Gara 1 non è andata come volevamo, ma non cancella il percorso che ci ha portati fin qui. Questa squadra si è guadagnata la finale con il lavoro, il sacrificio e la fiducia costruiti giorno dopo giorno durante tutto l’anno. Entreremo in campo consapevoli del valore del nostro gruppo e con l’orgoglio di rappresentare tutto quello che abbiamo costruito insieme. Essere arrivati a giocarci una promozione è già una soddisfazione importante, ma vogliamo lottare su ogni pallone fino all’ultimo punto”.

“La prima partita di finale ci ha lasciato rabbia e consapevolezza – sottolinea Coach Cristian Odoardi - sappiamo di non aver mostrato il nostro vero valore, ma la serie è ancora apertissima. Nelle finali non conta chi cade per primo, ma chi si rialza più velocemente. In settimana abbiamo lavorato sui dettagli che ci sono mancati. Ora torniamo nel nostro palazzetto e l’obiettivo è solo uno: vincere per pareggiare i conti e giocarci tutto alla bella. Ai ragazzi chiedo coraggio e lucidità; ai nostri tifosi chiedo di essere l'uomo in più in campo. In casa nostra si gioca alle nostre regole. Nulla è ancora deciso, siamo pronti a lottare fino alla fine".