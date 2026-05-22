Ecomob, inaugurata la nona edizione

Inaugurata questa mattina a piazza Salotto la nona edizione di Ecomob, la prima grande fiera del centro sud Italia dedicata alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy. Presenti al taglio del nastro: il sindaco di Pescara, Carlo Masci, gli assessori Alfredo Cremonese, Zaira Zamparelli, Claudio Croce, il presidente della commissione turismo Simone D’Angelo, l’onorevole Guerino Testa, Giuliano Diodati, amministratore unico Pescara energia, il presidente dell'Automobile Club Pescara Giampiero Sartorelli.



“Iniziative come questa sono innovative e coinvolgono le persone: parliamo di sostenibilità ambientale, transizione energetica, con queste manifestazioni possiamo toccare con mano l’evoluzione su questo tema - nelle parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci -. Pescara è un punto di riferimento importante in questi ambiti, la città sta cambiando in termini di energia innovativa”.



“Come neo assessore alla mobilità sono molto vicino a questa iniziativa - così l’assessore Alfredo Cremonese -. Passa un messaggio importante, cercare di fare attenzione all’ambiente e garantire una mobilità alternativa che cambi negli anni. Un bel messaggio da parte della città di Pescara”.



“Abbiamo trenta espositori e animiamo il centro della città - ha ricordato Gianluca Giallorenzo della Ecolife, che organizza Ecomob -. Per noi questa è un'edizione importante, ci avvicina alle prime dieci candeline. Andiamo avanti con determinazione, facendo della città di Pescara il punto di riferimento nazionale per la promozione e la diffusione della cultura green. Questa edizione inoltre è un particolare ricordo del presidente Mimmo venuto a mancare lo scorso settembre”



Fra i primi appuntamenti di domani sabato 23 maggio, c’è quello dedicato al tema Ciclovie d’Abruzzo: infrastrutture strategiche per turismo e mobilità sostenibile, che vede la Camera di Commercio Chieti-Pescara come co-organizzatore. Appuntamento dalle 10 a piazza Salotto. Partecipano: Fabio Pizzica - responsabile dell'Ufficio AIA e Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo, Antonella Valente - responsabile dell’Ufficio Politiche Turistiche Regione Abruzzo; Gianluca De Santis - Camera di Commercio Chieti-Pescara presenta il Rapporto Isnart sul Cicloturismo in Italia, viaggiare con la bici. A seguire, per l’esperienza delle ciclovie esistenti: Carlo Ricci - Gal Costa dei Trabocchi, presenta Rete Ciclabile dei Trabocchi e Rete Ciclabile della Provincia di Chieti, Roberto Di Vincenzo - Presidente Carsa, presenta Ciclovie della Transumanza e Jessica Martella - Assessore del Comune di Pineto, parla di Ciclovie del Cerrano e per I percorsi di Ermes c’è Enrico Paolini - Progettista I Percorsi di Ermes - Magic Italy’s Centre. Per le ciclovie in via di progettazione e realizzazione, si parla di Fondo Valle Alento con Amerigo Orlando - Sindaco di Villamagna e Luca Mancini - Architetto progettista, oltre che di Binaria. Modera Alessandro Ricci, giornalista.



A Ecomob 2026 arriva inoltre Sterralandia, il percorso per minimoto elettriche per bambini. Con Aci simulazione di guida in stato di ebbrezza e sonnolenza grazie a speciali occhiali e tappeto emozionale. La Regione Abruzzo propone laboratori per bambini insieme ai suoi partner. Fitto il programma degli incontri, oltre all’area expo. Si rinnova la collaborazione con RethinkMob per una serie di eventi sul palco principale. Tre giornate, per ripensare la mobilità nei territori italiani: dalla governance urbana alla tecnologia, fino all’esperienza umana del movimento. Ogni giornata è strutturata attorno a panel tematici, interventi ispirazionali, format sperimentali e momenti di networking. Torna il premio Greennovation che rappresenta un segno di apprezzamento per le iniziative intraprese da aziende, startup e PA a favore dell’ambiente, per l’adozione di pratiche responsabili e per la capacità di coniugare innovazione, etica e rispetto delle risorse naturali.



Ecomob ha l’alto patrocinio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il patrocinio della Regione Abruzzo, della Camera di Commercio Chieti - Pescara, del Comune di Pescara, e di Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Oltre al patrocinio di Pescara energia e Pescara multiservice.

