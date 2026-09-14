Trappole sullâ€™Asse Attrezzato: l'allarme truffe che terrorizza le automobiliste

L'Asse Attrezzato di Pescara, i suoi svincoli e le strade collaterali si stanno trasformando nello scenario di un fenomeno criminale odioso e in costante crescita. Le ultime segnalazioni tratteggiano un quadro allarmante: una sequenza di esche stradali tese a colpire un bersaglio sistematico, ovvero le donne che viaggiano da sole.

Due i modus operandi piÃ¹ frequenti registrati dalle denunce:

La truffa dello specchietto: i malviventi lanciano un sasso contro la vettura della vittima per simulare un urto, costringendola ad accostare nelle piazzole di sosta dell'Asse Attrezzato. Qui, sfruttando l'intimidazione psicologica e toni aggressivi, pretendono centinaia di euro in contanti per evitare l'assicurazione.

Il finto bisogno di aiuto: complici simulano un'auto in panne o un malore a bordo strada. Quando l'automobilista si ferma mossa da spirito di solidarietÃ , i criminali entrano in azione derubandola della borsa o, nei casi piÃ¹ gravi, della stessa vettura.

La paura tra le automobiliste pescaresi ha superato il livello di guardia. Molte madri raccontano di viaggiare ormai con le portiere costantemente bloccate dall'interno e col timore di rallentare o fermarsi in caso di reale necessitÃ .

La cittadinanza chiede un intervento immediato alle istituzioni: non bastano piÃ¹ i semplici avvisi, serve una presenza massiccia, costante e visibile delle Forze dell'Ordine lungo tutto l'Asse Attrezzato e sui collegamenti limitrofi.

Solo un pattugliamento continuo potrÃ fare da vero deterrente e restituire sicurezza alle migliaia di famiglie che percorrono questa arteria ogni giorno.