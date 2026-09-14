CULTURA MUSICA IDENTITÃ€ ARTISTICA

Mina e la libertÃ di essere irripetibile

Assunta Di Basilico racconta il valore di una voce che ha trasformato il talento in identitÃ e aperto nuove strade a generazioni di interpreti

di Assunta Di Basilico

Il valore di Mina comincia esattamente dove finiscono le classifiche. I numeri possono raccontare il successo, la longevitÃ e la vastitÃ di un repertorio; resta fuori da ogni conteggio ciÃ² che la sua presenza ha modificato nella cultura italiana: il modo di intendere la voce, lâ€™interpretazione e la libertÃ di unâ€™artista.

Mina rappresenta una misura. Davanti a lei il virtuosismo, da solo, perde centralitÃ . Una nota perfetta acquista senso quando porta con sÃ© una visione; una voce potente diventa arte quando sa scegliere, trattenere, rischiare e assumersi la responsabilitÃ di ogni parola. In lei tecnica e personalitÃ coincidono fino a rendere lâ€™esecuzione un atto creativo.

La sua grandezza vive in questa coincidenza. Mina canta un brano giÃ scritto e lo fa nascere una seconda volta. Dopo il suo passaggio, quella canzone conserva il nome dellâ€™autore e porta per sempre anche la sua impronta.

Una voce che crea il proprio spazio

Molti artisti occupano la scena. Mina ha creato uno spazio artistico che prima di lei possedeva confini diversi. Ha ampliato le possibilitÃ espressive della voce italiana, attraversando il melodramma, il jazz, la canzone dâ€™autore, il pop, il ritmo sudamericano e la sperimentazione con una naturalezza capace di sottrarsi alle categorie.

Il suo timbro Ã¨ immediatamente riconoscibile, eppure la riconoscibilitÃ rappresenta soltanto lâ€™inizio. La sostanza risiede nel modo in cui governa il suono: precisione e abbandono convivono; lâ€™istinto dialoga con un controllo formidabile; lâ€™eleganza accoglie lâ€™audacia. Ogni scelta appare inevitabile dopo essere stata compiuta, anche quando sorprende.

Questa Ã¨ una delle qualitÃ piÃ¹ rare dellâ€™arte: rendere naturale ciÃ² che nasce da disciplina, intelligenza e coraggio. Mina offre la sensazione della libertÃ perchÃ© domina profondamente gli strumenti che le consentono di esercitarla.

La tecnica raggiunge il suo vertice quando smette di esibire se stessa e diventa libertÃ .

Il valore oltre il confronto

La storia dello spettacolo ha spesso costruito paragoni, eredi e somiglianze. Mina sfugge a questo meccanismo perchÃ© il suo valore risiede nella singolaritÃ . PuÃ² essere studiata, amata, assorbita come lezione; la sua cifra conduce ogni interprete serio verso la ricerca di una voce personale.

Una grande artista crea ammiratori. Unâ€™artista decisiva crea coscienza professionale. Mina insegna che il canto richiede identitÃ , cultura, ascolto, disciplina e una precisa responsabilitÃ interpretativa. Chi la studia comprende presto che somigliarle rappresenta un punto esteriore; la lezione autentica consiste nel trovare dentro di sÃ© una necessitÃ altrettanto vera.

Per questo Mina Ã¨ una maestra anche per chi percorre strade vocali lontane dalla sua. La sua opera pone una domanda radicale: che cosa porti tu, dentro una canzone, che nessun altro potrebbe portare nello stesso modo?

La mia Mina

Per me Mina Ã¨ stata una compagna dâ€™infanzia e una maestra incontrata attraverso i dischi. La sua voce ha partecipato alla mia formazione di cantante molto prima che potessi dare un nome tecnico a ciÃ² che ascoltavo. Mi ha insegnato il valore del fraseggio, lâ€™autoritÃ di una pausa, la libertÃ ritmica e il coraggio di consegnare una parola al pubblico con piena veritÃ .

Il mio timbro veniva accostato al suo e, nel mondo dello spettacolo, quella somiglianza diventÃ² insieme un riconoscimento e una prova. Professionisti come Pippo Baudo e Gianni Boncompagni mi fecero comprendere un principio essenziale: Mina esisteva giÃ . Il mio compito artistico consisteva nel custodire ciÃ² che avevo appreso da lei e trasformarlo nella ricerca della mia identitÃ .

Questa consapevolezza ha cambiato il mio modo di cantare e di pensare lâ€™arte. Una maestra autentica genera autonomia. La sua altezza invita a crescere, la sua originalitÃ spinge a cercare la propria, il suo rigore educa alla responsabilitÃ del talento.

La disciplina invisibile

Dietro lâ€™apparente spontaneitÃ di Mina vive una cultura musicale vastissima. Il pubblico percepisce il risultato, mentre il lavoro si fonde nel gesto interpretativo. Questa invisibilitÃ della disciplina rappresenta una forma altissima di rispetto: la preparazione sostiene la canzone e le permette di arrivare allâ€™ascoltatore con limpidezza.

Nel tempo dellâ€™esibizione immediata, la sua opera restituisce valore al mestiere. Cantare significa conoscere il proprio strumento, comprendere il testo, dialogare con lâ€™arrangiamento, scegliere il colore di una frase e costruire una relazione con il silenzio. Il talento apre una possibilitÃ ; il lavoro le offre durata.

Mina possiede entrambe le dimensioni. La natura eccezionale della voce incontra una ricerca continua, capace di rinnovare il repertorio e di attraversare epoche differenti mantenendo autorevolezza.

La libertÃ di scegliere

Il rapporto di Mina con la scena pubblica costituisce parte del suo valore culturale. A un certo punto della sua storia, lâ€™artista ha scelto una diversa forma di presenza. La voce ha continuato a raggiungere milioni di persone, mentre la sua immagine ha conservato uno spazio protetto.

Quella decisione ha affermato un principio potente: lâ€™artista possiede il diritto di determinare la propria misura, i propri tempi e la forma del rapporto con il pubblico. La libertÃ creativa comprende anche la libertÃ di sottrarsi ai rituali dellâ€™esposizione.

Mina ha cosÃ¬ separato la presenza artistica dalla disponibilitÃ permanente. Lâ€™opera ha continuato a parlare. La distanza ha accresciuto lâ€™ascolto e ha mostrato che il valore puÃ² vivere nella qualitÃ , nella coerenza e nella durata.

Lâ€™autoritÃ di restare contemporanea

Essere contemporanei significa comprendere il proprio tempo e attraversarlo con una voce capace di conservarsi viva. Mina ha dialogato con musicisti, autori, generi e generazioni differenti. Ha accolto linguaggi nuovi mantenendo integra la propria identitÃ .

La sua voce porta la memoria della grande tradizione italiana e possiede, nello stesso istante, una mobilitÃ internazionale. PuÃ² abitare unâ€™orchestra, una formazione essenziale, un ritmo sofisticato o una melodia popolare. La riconosciamo sempre e ogni volta la scopriamo diversa.

Qui si misura la statura di unâ€™interprete: nella capacitÃ di rinnovarsi conservando il centro. Mina cambia repertorio, colore, registro e atmosfera. La sua veritÃ artistica rimane.

Il talento come responsabilitÃ

Il talento viene spesso raccontato come privilegio. Nellâ€™opera di Mina appare anche come responsabilitÃ : verso la musica, verso le parole e verso chi ascolta. Ogni interpretazione testimonia una cura che supera lâ€™effetto e cerca la necessitÃ .

Questa prospettiva possiede un valore educativo profondo. Ai giovani artisti insegna che lâ€™unicitÃ richiede preparazione; che la libertÃ cresce insieme alla competenza; che il successo acquista dignitÃ quando serve lâ€™opera; che la personalitÃ artistica nasce dallâ€™incontro tra ciÃ² che riceviamo e ciÃ² che scegliamo di diventare.

Mina rappresenta una vetta perchÃ© invita a salire verso se stessi.

Una presenza consegnata al tempo

Il valore di Mina vive nella voce e si estende molto oltre la voce. Risiede nellâ€™aver difeso la complessitÃ , elevato il mestiere dellâ€™interprete e trasformato la singolaritÃ in una forma di libertÃ . La sua arte ha insegnato che una canzone puÃ² diventare piÃ¹ grande quando incontra qualcuno capace di assumerla pienamente.

Mina resta perchÃ© ha creato un criterio. Dopo di lei, ascoltare una voce significa chiedersi quale pensiero la abiti, quale visione sostenga il suono e quale veritÃ personale renda necessaria quellâ€™interpretazione.

La grandezza di Mina chiede ammirazione e genera movimento. Ci invita a riconoscere il valore della disciplina, della scelta e dellâ€™identitÃ . La sua voce continua a ricordare agli artisti che il traguardo piÃ¹ alto consiste nel diventare pienamente se stessi.

Dott.ssa Assunta Di Basilico

Educatrice socio pedagogica L 19 - Pedagogista LM 85 - Laureata magistrale in Psicologia LM 51 Musicoterapeuta - Presidente dellâ€™Associazione Essere Oltre ETS - Membro APEI Commissione Nazionale Scuola - Commissione Nazionale DisabilitÃ - Commissione Scrittori