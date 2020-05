Il COVID-19 e la possibile riapertura dei centri sportivi

Proprio mentre il Ministro Vincenzo Spadafora annuncia al Senato che entro il prossimo 25 maggio potranno riaprire i Centri Sportivi e le Palestre, purchè messe in sicurezza, una delle strutture più moderne e di recente apertura, Moveo performance & wellness, a Pescara, in Via Marco Polo n° 102, ci aiuta a fare chiarezza sull'argomento, all'indomani dei comunicati, forse fin troppo prematuri e privi di sano realismo, che alcune testate giornalistiche avevano rilanciato nei giorni scorsi.

Con una lettera aperta, che qui di seguito pubblichiamo, indirizzata al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, all' Assessore regionale allo sport, Guido Quintino Liris, al Sindaco di Pescara, Carlo Masci e all' Assessore comunale, Patrizia Martelli, anche a nome dei loro colleghi di altre strutture parimenti attrezzate, lo staff di Moveo illustra come anche una delle attività maggiormente a rischio di contagio, possa tornare operativa, con le dovute e opportune precauzioni:

Abbiamo attraversato un periodo di forte timore ed incertezza dovuta a questa pericolosa pandemia che ci ha colpito.

Abbiamo lottato insieme e non abbiamo mollato.

A quasi due mesi dalla chiusura della nostra e di tutte le altre attività per un lockdown necessario ai fini di contenimento del virus, vediamo con piacere che si sta provando tutti insieme a tornare ad una nuova normalità di vita quotidiana con il giusto cauto ottimismo. La nostra giovane attività è ancora in attesa di avere chiarimenti su tempi e modalità per la riapertura, una riapertura che il comparto sportivo attende con l’ansia di chi sente la responsabilità di lavorare con la salute e il benessere delle persone e dei propri clienti.

In fondo, l’allenamento è una delle attività che ci aiutano non solo a restare in forma e prevenire diverse patologie, ma anche e forse soprattutto, a scaricare tensioni e accumuli che vengono dal lavoro e dai tanti problemi e criticità che ognuno di noi affronta ogni giorno. Non è sicuramente un caso che, in questo periodo di forzata permanenza nelle abitazioni, gli allenamenti on line siano state le attività maggiormente effettuate dai cittadini di ogni città, paese e

regione d’Italia.

MOVEO, nasce e cresce accogliendo non solo il concetto di allenamento, ma soprattutto quello di BENESSERE.

Un benessere che viene trasmesso al cliente con una struttura che può sostenerlo a tutto tondo nella sua attività fisica mettendo al centro della nostra Mission proprio i bisogni degli utenti che scelgono il nostro centro.

Una Struttura che nasce da un concept innovativo supportato da una cura maniacale dal dettaglio strutturale e strumentale, che si avvale di protocolli esterni ed interni che hanno reso MOVEO, in meno di un anno, un punto di riferimento nella città di Pescara per una tipologia di servizio personalizzato che nessuno dei nostri colleghi ha fino ad ora proposto. Gli spazi ampi sono utilizzati non per contenere un numero enorme di utenti, ma per dare ad ogni cliente uno spazio vitale di permanenza e movimento più ampio possibile; si pensi solo che in 1000mq di struttura il servizio viene svolto a gruppi di massimo 13-15 persone.

Tutti i nostri servizi sono dedicati esclusivamente a clienti che si sono preventivamente prenotati grazie alla nostra personale App e che quindi hanno riservato la loro possibilità di allenamento.

Abbiamo sempre sostenuto questa visione del benessere con il movimento e con l’allenamento personalizzato; una cultura che abbiamo trasmesso ai nostri clienti con la serenità di poter fornire ambienti ampi, riservati, tranquilli e lontani da quel vortice caotico del mondo esterno.

Chi sceglie MOVEO sceglie proprio questo. Oltre al valore tecnico la nostra volontà di dare tranquillità al cliente passa anche dall’attenzione alla pulizia e all’igiene. La nostra struttura vanta da sempre un protocollo interno di igienizzazione e sanificazione della struttura e delle attrezzature che prevede quotidianamente la pulizia generale di TUTTI gli ambienti. I nostri trainer disinfettano tutti gli attrezzi al termine dell’utilizzo di ogni cliente con prodotti

disinfettanti certificati (presidi medici chirurgici e dispositivi medici). Il tutto registrato quotidianamente in appositi registri di qualità.

MOVEO nasce quindi già pronto ad eventuali nuove misure adatte al contenimento del coronavirus grazie alla sua natura di struttura moderna.

Certamente il nostro protocollo di igiene per quanto capillare potrebbe non essere sufficiente, dovremo prevedere accortezze particolari che saranno regolamentate speriamo nel più breve tempo possibile e ai quali ci atterremo scrupolosamente. MOVEO è sicuramente precursore di un servizio che sarà senza dubbio il servizio del futuro per quanto riguarda il mondo dei centri di allenamento.

Per questo siamo lieti di ospitarvi presso il nostro Centro, nel rispetto delle normative di prevenzione, per poter vedere di persona il funzionamento della nostra attività compresi i protocolli e i software gestionali di ultima generazione che ci permettono la gestione di tutto l’apparato di prenotazioni e gestione degli ingressi nella struttura.

Inoltre lo Staff MOVEO si mette a completa disposizione degli enti per eventuali consulenze in merito all’utilizzo di protocolli e attrezzature utili alle nuove disposizioni e alle strutture del settore che vorranno implementare la funzionalità dei centri allenamento nella fase di ripartenza.

Vi ringraziamo per il tempo che ci vorrete dedicare e per quanto state facendo o farete nel futuro più prossimo per consentirci di riaprire la nostra attività e quella dei nostri colleghi.