“Gelati Letterari”, il terzo appuntamento a Pescara

Terzo appuntamento a Pescara con la rassegna letteraria Gelati Letterari che, per questo 2023, raggiunge la V edizione alla terrazza del complesso balneare La Playa (Piazza le Laudi, 2).

Giovedì 22, sempre alle ore 20,30, moderata da Manola Di Tullio e Leonardo Paglialonga sarà ospite Daniela Quieti, insieme a Roberto Sarra e Vittorina Castellano, che presenterà il suo libro “Trenodia e altre storie”.

Ci saranno anche: Elena Costa che con il poeta Lucio Vitullo e la sua opera “La prima collina” (Costa Edizioni) ; Manola Di Tullio “Briciole” (Tabula Fati) insieme a Mara Motta; David Ferrante e il suo “Il dolore della luce” (Tabula Fati) insieme ad Antonietta Florio.

“Sono molto legata a Gelati Letterari – ci racconta Daniela Quieti – perché ho avuto modo di partecipare alle prime edizioni che l’editore Solfanelli progettò e che si svolgevano al Porto Turistico di Pescara. Ho un bellissimo ricordo inoltre, dell’ultimo appuntamento: presentammo dei libri con la Di Gregorio, titolare della casa editrice Tracce e autori purtroppo scomparsi come Marco Tornar e Igino Creati. Questo dimostra – conclude Quieti – come Gelati Letterari sia una tradizione ormai consolidata che in modo leggero, estivo porta avanti un discorso intellettuale importante; poi lo stabilimento La Playa è davvero un luogo davvero bello”.

“Ne Il dolore della luce mi sono concentrato sul folclore abruzzese, o meglio su cinque racconti relativi alle leggende abruzzesi, dalla pantafica al lupo mannaro. I Gelati Letterari? Sono un punto di forza che con il tempo è cresciuta diventando un punto fermo per l’estate pescarese” le parole di David Ferrante.

Appuntamento dunque ogni giovedì per dieci serate nel corso delle quali saranno presentate nuove pubblicazioni di autori iscritti all’associazione I Borghi Della Riviera dannunziana.

Gelati Letterari vede anche la collaborazione dell'associazione Nemesis presieduta da Leonardo Paglialonga, grazie al quale ogni giovedì si avrà l'opportunità di conoscere un artista che esporrà le proprie opere nell'ambito di “ARTE alla Playa 4”; questa settimana ospite l’artista abruzzese Antonella Di Giandomenico.

Altro momento importante: “Viaggio della poesia o poesia in viaggio”, spazio curato da Manola Di Tullio durante il quale poeti e poetesse avranno la possibilità di recitare poesie di autori a loro cari trasportandoci in un viaggio poetico e immaginario; giovedì 22 ci sarà Mara Motta.

Si ringraziano le aziende che hanno creduto nel progetto e che credono nella divulgazione della cultura offrendo prodotti che saranno estratti durante le serate: Begin, Blanco, Mokambo, Bosco, D’Amico, Corfinio; si ringrazia anche il Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo.

L’evento gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo.

E’ obbligatoria la prenotazione allo 085 66929.