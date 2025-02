Dall'Australia all'Italia: Pelligra Italia incontra gli studenti dell'Università d’Annunzio di Pescara

Pelligra Italia ha incontrato gli studenti dell’Università degli Studi "Gabriele d’Annunzio" di Pescara in un evento speciale dedicato all'imprenditorialità e allo sviluppo territoriale. Durante la Lectio Magistralis di Giovanni Caniglia, CEO di Pelligra Italia, sono stati illustrati il percorso imprenditoriale e le strategie di crescita del Gruppo, con particolare attenzione al rilancio del polo industriale di Termini Imerese.

L’evento, organizzato dal professor Alfredo De Massis, ha visto la partecipazione di James Hands, responsabile delle attività di family office per Pelligra, e di Luca De Leonardis, esperto di international business. Il dibattito ha offerto spunti di riflessione sul valore strategico degli investimenti di Pelligra in Italia e sulle opportunità di sviluppo economico e sociale.

Di seguito il comunicato stampa dell'evento:

Gli studenti dell’Università degli Studi "Gabriele d’Annunzio" di Pescara ieri hanno assistito alla Lectio Magistralis di Giovanni Caniglia, CEO di Pelligra Italia sull’esperienza imprenditoriale impegnata oggi nel rilancio di Termini Imerese. Durante l’incontro organizzato dal professor Alfredo De Massis con la volontà di ridurre il divario tra il mondo imprenditoriale e quello scolastico, è stata illustrato il percorso imprenditoriale e le strategie di crescita di Pelligra Group.

“Questo seminario testimonia l’impegno dell’Università d’Annunzio nel fornire agli studenti un’esperienza formativa internazionale e concreta, che permetta loro di confrontarsi con leader del mondo imprenditoriale e manageriale. Attraverso l’esperienza di Caniglia, gli studenti hanno potuto esplorare il legame tra imprenditorialità e sviluppo territoriale, comprendendo come investimenti mirati possano trasformare aree industriali e creare nuove opportunità di crescita”, ha dichiarato il professor De Massis.

L’evento ha visto anche la partecipazione di James Hands, arrivato direttamente dall’Australia e responsabile delle attività di family office per Pelligra, e di Luca De Leonardis, alumnus del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università d’Annunzio e rinomato esperto di international business. Un dibattito da cui sono emersi spunti di riflessione di grande valore, suggerimenti pratici e la chiara percezione del crescente interesse che le regioni del Centro e Sud Italia rivestono per Pelligra.

Sul valore strategico degli investimenti del Gruppo in Italia, in particolare del piano industriale per il polo di Termini Imerese, Caniglia ha evidenziato: “Il nostro obiettivo non è semplicemente acquistare asset, ma creare valore a lungo termine, dando vita a nuovi posti di lavoro per il futuro: è questo il nostro modo di ringraziare il nostro paese d’origine. Investire in Italia significa contribuire allo sviluppo economico e sociale, rigenerando spazi dismessi e trasformandoli in opportunità per le generazioni future”.