Ecco i progetti del Comune per potenziare il verde e contrastare i cambiamenti climatici

"E’ una ricaduta importante quella che il progetto europeo "Life +A Greenet" ha e avrà sulla città di Pescara, in termini di verde, sia direttamente che indirettamente". Ne hanno parlato stamani il sindaco Carlo Masci e l'assessore al Verde Cristian Orta, nell'ambito dell'incontro con la stampa promosso dalla Regione Abruzzo all'Aurum che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

"Oltre ad aver lavorato per l'attuazione delle varie azioni previste dal progetto Life, il Comune sta lavorando su altri fronti", hanno spiegato Masci e Orta prima di entrare nel dettaglio. Sindaco e assessore hanno indicato, tra l'altro, le cosiddette “azioni dimostrative” del Life, per le quali l’Europa ha garantito proprio al Comune di Pescara 270mila euro. "Sostanzialmente vanno effettuate delle azioni pilota sul territorio che poi l’amministrazione dovrà replicare in futuro in altre zone. E queste tre azioni, per le quali è in corso la progettazione, riguardano la Pineta dannunziana, viale Bovio e la zona dell’ospedale.

All’interno della Pineta saranno effettuate nuove piantumazioni e si interverrà per rigenerare il suolo, nel comparto 4 e comparto 2, e per abbassare la falda. Il secondo intervento sarà attuato in Viale Bovio, per la tutela dell’utenza debole della strada, con la depavimentazione di parte del marciapiede, e l’inserimento di barriere verdi antismog (cespugli che trattengono smog e rumore): sarà una strada, cioè, più a misura di pedoni. Il terzo intervento riguarderà l’area dell’ospedale dove troveranno spazio piante rilassanti: attraverso il verde verticale, a ridosso degli ingressi dell’ospedale, si cercherà di lenire l’impatto psicologico negativo che può generare il nosocomio.

Oltre a queste azioni, il Comune ha previsto interventi sul verde per un milione e mezzo di euro: un milione è destinato alla micro rigenerazione urbana, che comprende il depaving e nuovo verde in città, per creare una certa gradevolezza climatica in centro - dove il caldo è più severo - e altri 500 mila euro sono destinati a nuove piantumazioni. Tutto ciò rappresenta un nuovo filone di azione, per Pescara, dove il Comune sta anche redigendo il Piano del verde, uno strumento fondamentale per la città, che nasce sulla scia dell’esperienza acquisita con il Life. L'amministrazione ha inoltre stanziato per la Pineta, oltre all'azione dimostrativa prevista dal Life, anche un milione di euro per le azioni di restauro ambientale".