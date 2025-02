Un avvertimento inquietante: la scritta “A casa tua!” davanti a una colonia a Montesilvano

Un episodio inquietante si è verificato a Montesilvano, in via Tamigi, dove è stato trovato un atto intimidatorio nei confronti di una colonia felina. Davanti alle casette destinate ai gatti è stato applicato del poliuretano espanso, accompagnato dalla minacciosa scritta: “A casa tua!”. La segnalazione arriva dall’associazione "Un’anima mille zampe Italia", che svolge attività di protezione animale anche nella zona.

Sul luogo dell’incidente sono giunti diversi volontari, tra cui Erika Puzone, delegata regionale Abruzzo dell’associazione "Un’Anima Mille Zampe Italia", e Paola Sargiacomo, rappresentante regionale del Wwf Abruzzo. Nonostante l’allarme lanciato e le ripetute chiamate, la polizia locale non avrebbe però effettuato alcun intervento. Le volontarie, preoccupate per la sicurezza degli animali, hanno iniziato immediatamente a scavare manualmente nel tentativo di mettere in salvo eventuali gatti intrappolati, ma fortunatamente non sono stati rinvenuti.

La delegata si è quindi recata dai carabinieri. Un sentito ringraziamento va a "Salviamo L’Arca", che ha prontamente aggiornato la situazione sulla propria pagina, tenendo informati tutti coloro che seguivano l’evolversi degli eventi. L’associazione ha annunciato che sporgerà denuncia, ritenendo l’atto un chiaro avvertimento contro la struttura che accoglie la colonia felina. “Chiediamo a tutti i cittadini di segnalare episodi di violenza o crudeltà verso gli animali e di sostenere le iniziative a favore della loro protezione”, affermano i rappresentanti dell’associazione Un’anima mille zampe Italia.