Sospiri sulla riunione con i sindacati della Tua: "La Regione è un'importante alleata"

“La situazione salariale, la gestione dei dipendenti, la sicurezza del personale viaggiante: sono alcune delle problematiche e dei temi sui quali, dopo un primo incontro stamane con i rappresentanti sindacali della Tua, ci siamo confrontati con l’assessore ai trasporti Umberto D'Annuntiis che ha già dato la propria massima disponibilità ad aprire il tavolo di dialogo al fine di individuare soluzioni tempestive ed efficaci. La Regione Abruzzo considera la società di trasporto unico un gioiello di eccellenza nel panorama nazionale che va tutelato e supportato, anche individuando, se necessario, nuove risorse”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, in riferimento all’iniziativa di protesta attuata ieri dai sindacati della Tua.

“Le Rsu ci hanno prospettato alcune necessità fondamentali per garantire il benessere del personale tutto che abbiamo subito portato all’attenzione dell’assessore De Annuntiis – ha spiegato il presidente – Tra i temi posti c’è innanzitutto la riduzione del personale viaggiante: al momento della fusione della Gtm con Arpa, la Tua contava 1.600 dipendenti in tutto, tra cui 1.100 autisti e 500 amministrativi; oggi ci sono 1.400 dipendenti, tra cui solo 900 autisti e il resto sono tutti amministrativi. Che significa prevedere con maggiore frequenza doppi turni per gli autisti per garantire la copertura di tutte le linee, urbane ed extraurbane. Ovviamente i sindacati chiedono di conoscere quale sarà la politica aziendale in riferimento alla gestione del personale in vista della data del 2027, quando è previsto il rinnovo del contratto da parte della Regione con la società in house. I sindacati hanno posto il tema inerente alla necessità di incrementare i livelli di sicurezza del personale, sia a bordo dei mezzi che all’interno della propria sede in via Don Luigi Orione, e poi ancora dei chiarimenti sul trattamento salariale per quanto riguarda il piano ferie”.

“Fermo restando che – ha proseguito Sospiri – al pari della Regione Abruzzo, anche i sindacati chiedono l’attivazione definitiva della strada parco per il transito dei mezzi elettrici, anche per dare certezze all’utenza che vuole il collegamento sull’ex tracciato ferroviario. Ovviamente i sindacati non hanno dinanzi a loro una ‘Regione nemica’, ma piuttosto un'importante alleata pronta a prendere atto delle nuove eventuali esigenze e a trovare anche le ulteriori risorse per supportare un’azienda che svolge un servizio fondamentale per il nostro territorio, ovvero la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, particolarmente rivolto all’utenza più fragile. Lo stesso assessore D'Annuntiis si è già detto pronto e disponibile a ricevere le sigle sindacali in qualunque momento”.