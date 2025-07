Gli Amici di Corso Vittorio replicano all’assessora Zamparelli

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In merito alle dichiarazioni di risposta ricevute a seguito di nostro comunicato stampa dagli assessori Zamparelli e Cremonese:

l’Associazione “Amici di Corso Vittorio Emanuele” è ben lieta che a Pescara siano aumentate le presenze e che molti la scelgano quale meta per le meritate vacanze, ma gradirebbe poter mostrare a queste persone, a cui va tutta la nostra riconoscenza, anche la bellezza di quella arteria che collega, e non solo idealmente, Corso Umberto/Piazza Salotto a “Pescara Vecchia”, motivo per il quale sarebbe stato sensato includerla nel piano “Notte Bianca”;

l’Associazione “Amici di Corso Vittorio Emanuele” dalla data della sua fondazione avvenuta il 12 marzo u.s. ha sempre partecipato agli incontri proposti dall’Assessorato al Commercio e Turismo, naturalmente a quelli in cui è stata invitata a partecipare e per onor di cronaca ai seguenti: a) mercoledi 30 aprile u.s. alle ore 13.00 (convocata con mail alle ore 17.08 del giorno precedente); b) mercoledi 20 maggio u.s. alle ore 15.00 per la presentazione della web app “Vivi Pescara” (unica associazione presente); c) giovedi 26 giugno u.s. alle ore 15.00 (unica associazione di commercianti presente unitamente a rappresentanti del mondo dell’ospitalità turistica e senza rappresentanti “diretti” delle associazioni di categoria). Le tre assenze continuative delle associazioni di categoria fanno riflettere… noi un’idea della motivazione delle assenze l’abbiamo, ma… ai posteri l’ardua sentenza…

l’Associazione “Amici di Corso Vittorio Emanuele” nel corso dei tre incontri di cui sopra non ha mai sentito parlare di data di notte bianca o progetti similari e, in virtù dei rapporti con le altre associazioni di categoria può attestare che gli stessi hanno riportato di non conoscere se non a pochi giorni e per mezzo della stampa la data prefissata…era un concetto, così ci è stato riportato, di cui si è parlato, ma poi non più ripreso…;

ai membri dell’Associazione “Amici di Corso Vittorio Emanuele” non interessa fare polemica sterile e pretestuosa, né tantomeno, e di questo assicuriamo gli Assessori Zamparelli e Cremonesi, abbiamo bisogno di visibilità o portare avanti logiche di appartenenza politica; l’Associazione “Amici di Corso Vittorio Emanuele” costituitasi con atto notarile è per sua natura apartitica ed apolitica e, proprio in virtù di questo articolo fondamentale, all’indomani della firma da parte di S.E. il Prefetto di Pescara del documento che indiceva le elezioni di agosto, ha accolto contestualmente all’atto la proposta della Consigliera Concettina Di Lorenzo, “in gioco” in quanto candidata ed impegnata alle prossime consultazioni in prima persona, di “autosospendersi” dal ruolo associativo per evitare “contaminazioni di pensiero”…noi nel nostro piccolo teniamo molto a queste cose…