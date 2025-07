Sul palco di Estatica Gennaro Varone e Le Cantrici di Maja & Frozen Band

Estatica è anche cantautorato e solidarietà. Questa settimana all’Arena del porto turistico Marina di Pescara è in programma un doppio appuntamento con la musica, di cui uno con finalità benefiche. Mercoledì 16 luglio, alle 21.30, a esibirsi sarà il magistrato e cantautore abruzzese Gennaro Varone, accompagnato dalla sua band di giovani artisti, con il concerto dal titolo “Lo spettacolo siamo noi”. Giovedì 17 luglio, sempre alle 21.30 sullo stesso palco, saliranno Le Cantrici di Maja & Frozen Band con lo spettacolo “Natural Voice Experience”.

Si inizia da Varone, autorevole pubblico ministero presso la Procura di Roma di giorno, coinvolgente e talentuoso autore di brani a cui dà voce e chitarra di sera, che porterà sul palco di Pescara – città in cui ha un importante passato professionale – un ricco repertorio di brani di cui ha curato anche gli arrangiamenti. L’artista sarà accompagnato sul palco da una band composta da sei giovani artisti: Maria Michela Varone (tastiere), Daniela Belli (contro voce), Francesco Di Vitto (chitarra elettrica), Sara Costantini (basso), Adele Fabiani (sax) e Luca Belisario (batteria). L’alternarsi delle canzoni, che si inseriscono nel genere pop-rock cantautorale, sarà arricchito da una cornice multisensoriale garantita da video sullo sfondo, giochi di luci e interventi esplicativi dell'autore, per uno spettacolo tra "musica e parole" in grado di trasmettere emozioni e profonda leggerezza.

Il giorno successivo, invece, Estatica ospiterà Le Cantrici di Maja & Frozen Band per un evento prodotto da Radio Isav in favore dell’Associazione Isav il cui ricavato consentirà di donare borse di studio ai figli dei malati di SLA in Abruzzo. Più che un concerto, l’evento si preannuncia un’esperienza sonora immersiva, viva, vibrante, grazie alla voce delle donne che risuonerà nell’Arena vista mare di Pescara. Un viaggio dove il respiro diventa musica, e le voci femminili si intrecciano tra tradizione popolare, spiritualità, pop, funky e blues. Le Cantrici di Maja sono un collettivo vocale femminile nato all’interno dell’Associazione Corale Musicale BN, un progetto artistico che unisce ricerca vocale, coralità e memoria culturale. Un ensemble di sole donne che sceglie di cantare con la voce naturale, in contatto diretto con il corpo, il respiro e lo spazio circostante.

Il collettivo porterà a Estatica “Natural Voice Experience”, un rito sonoro, un invito ad ascoltare e a lasciarsi attraversare dalla voce umana nel suo stato più autentico. Accompagnato dalla “Frozen Band”, il repertorio proposto attraversa diversi mondi musicali: dai canti della tradizione popolare e spirituale fino a interpretazioni vocali di brani pop, funky e blues, rielaborati in chiave corale. Ogni concerto è pensato come un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere emotivamente il pubblico e di creare un legame profondo tra chi canta e chi ascolta.

Il concerto avrà una finalità benefica a sostegno di ISAV, un’associazione che fornisce servizi assistenziali ai malati di SLA. Acronimo di Io Sono Ancora Vivo, è una realtà fondata da Annalaura Scannella e Lorenzo e Loriano D’Andrea, nata in memoria di Franco Bruno D’Andrea, un marito e un padre che è stato affetto da SLA e ha combattuto per otto anni contro la malattia degenerativa. Da un’idea del consiglio direttivo dell’associazione è nata Radio ISAV, un’emittente radiofonica digitale pescarese che favorisce l’inclusione sociale dei malati di SLA allettati e fornisce una corretta informazione sulla patologia con i migliori neurologi italiani.