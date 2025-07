Vela, grande fine settimana con La Diomedea e la Civitanova-Sebenico

Un fine settimana all’insegna della vela d’altura, quello appena trascorso. Si è conclusa La Diomedea, la più classica delle estive Pescara-Tremiti organizzata dal Circolo Nautico Pescara 2018 con il patrocinio del Comune delle Tremiti, e intanto dalla terra croata di Sebenico arriva la notizia di un risultato di prestigio per i colori del CNP2018 con la regata Civitanova-Sebenico. La Diomedea. Conquista il podio in questa edizione 2025, che sugella come ogni anno l’unione della costa abruzzese e quella delle Isole Tremiti, l’equipaggio di Lussuria (Lega Navale di Ortona) il Gran Soleil 35 dell’armatore Giovanni Politi con equipaggio composto da padre e figlio di due famiglie: Danilo e Diego Ridolfi, Vito e Thomas Colaizzi. Sul secondo gradino l’imbarcazione Movida di Ivo Petrelli (CV La Scuffia), seguito al terzo posto da Euphoria di Giuseppe Decclesia.

Premi come di prassi anche alle categorie: Classe A vince Movida, seconda Anlù (Domenico Alcini) e terza Anassa (Luigi Polidoro, LNO), Classe B prima Adelante (Giovanni Gaspari), seconda Panacea (D’Orsogna Bucci) e terza Sakura (Alessandro Falcone), Classe C la spunta di nuovo il vincitore assoluto, Lussuria, seguito da Euphoria e terzo Eva Kant (Corrado Di Nicola). A causa di condizioni marine avverse la flottiglia della veleggiata partita da Pescara, dopo aver tagliato il traguardo presso l’Isola di San Domino all’alba di sabato, è rientrata in serata a Termoli per festeggiamenti e premiazioni sulla stupenda terrazza del ristorante “Sottovento”. Gli organizzatori ringraziano i supporter Banca Generali, Vittoria Sms e Vini Citra Civitanova-Sebenico.

L’equipaggio di Celeste 2 del Circolo Nautico Pescara 2018 si mette in luce nella regata internazionale Civitanova-Sebenico, una “lunga” valida come Campionato Italiano offshore della Federazione Italiana Vela e organizzata dal Club Vela Portocivitanova in collaborazione con il Circolo Vela Val Sebenico: 106 miglia, 37 imbarcazioni per la maggior parte provenienti dall’Adriatico e croate con vento fino a 25 nodi e mare formato. Una regata impegnativa nella quale Celeste 2 (armatori D’Annunzio e Mori, equipaggio Guazzieri, Paoloemilio, Silveri, Santoro, D’Annunzio M. e Gargarella, supportata da Rustichella d’Abruzzo e Infissi Colonna) ha retto il passo delle più grandi fino all’imbocco delle Isole Kornati. Alla fine il risultato portato a casa è stato quello del terzo posto di categoria (Orc classe B) nella classifica che ha visto primeggiare la civitanovese Vittoria. Un risultato di valore per la bandiera del CNP2018 in questa 24esima edizione della storica traversata.