Cgil: “Circa 11 milioni il taglio al salario degli operatori sanitari”

In questi giorni si sta approvando, presso le Asl, il salario accessorio del personale sanitario, tecnico e amministrativo con un taglio complessivo di circa 11 milioni di euro. In pratica il disavanzo delle Asl è stato nuovamente “scaricato” sui lavoratori, decurtando somme a carico di istituti, come ad esempio la produttività, per i quali i dipendenti si vedranno applicare una decurtazione che varia dal 60 all’80% a seconda delle Asl.

Così mentre il presidente Marsilio si ritira nella sua fortezza, con tanto di maggioranza al seguito, gli operatori sanitari affronteranno una triste estate, senza che Il Presidente, l’Assessore e il Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo abbiano minimamente comunicato il suddetto taglio alle OO.SS.,

Avevamo infatti chiesto, il 15 maggio scorso, alla triplice (Presidente, Assessore e Direttore) un incontro al fine di comprendere la veridicità del taglio e le motivazioni sottese, al fine di verificare possibilità di intervento o almeno avvertire i lavoratori e le lavoratrici della Sanità su quanto sarebbe poi successo.

Abbiamo chiesto un’audizione, il 3 giugno scorso, come Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl alla quinta commissione consiliare al fine di capire cosa stesse accadendo.

La politica e l’Amministrazione non hanno dato risposta, preferendo, evidentemente, rinchiudersi dentro la propria torre eburnea senza dover dare un minimo di giustificazione o di motivazione al taglio del salario degli operatori della sanità.

Un atteggiamento che qualifica solo un modus operandi che non è più sostenibile nel merito, come FP CGIL riteniamo che il taglio di circa 11 milioni di euro, nei confronti delle quattro Asl abruzzesi, a fronte di un disavanzo di 113 milioni, dimostri come in regione si stia raschiando il fondo del barile, non sapendo più cosa inventarsi per coprire il buco creato.

Oltretutto, ad oggi, non si conoscono gli interventi che le Asl dovranno mettere in campo per far fronte al risanamento dei conti con l’ulteriore taglio del 2% della spesa sanitaria 2024.

Sappiamo bene però, contrariamente a chi ha deciso il taglio di questi fondi, cosa significhi per una lavoratrice o un lavoratore pensare di ricevere una produttività di 1000 euro e ritrovarsene in busta paga 400 o addirittura 100.

Sappiamo cosa significa dover far fronte, quotidianamente, allo spropositato aumento del costo della vita, ad un mutuo, o semplicemente alla promessa fatta ai propri figli di portarli qualche giorno in vacanza dopo un anno di lavoro e trovarsi a dover spegnere i loro entusiasmi, sentendosi umiliati sia come lavoratori che come genitori.

A fronte di tutto ciò la FP CGIL ha sollevato, e continuerà a farlo, la propria contrarietà a tagli che vadano a gravare sulla pelle dei lavoratori della sanità, già umiliati da un rinnovo contrattuale al ribasso che la FP CGIL è fiera di non aver sottoscritto, comunicando sin d’ora che metterà in campo ogni azione affinché sia restituita dignità al lavoro di chi si prende cura, ogni giorno, di tutti noi.

Il Segretario Generale Fp Cgil Abruzzo Molise

F.to Luca Fusari

Il Coordinatore Regionale Sanità Pubblica Abruzzo Fp Cgil Abruzzo Molise

F.to Marco Di Marco