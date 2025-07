Un nuovo orizzonte turistico e culturale per Elice

Il Comitato Elice Fortis, attraverso il suo presidente Mattia Ferretti, annuncia un ambizioso piano di valorizzazione e rilancio del comune di Elice in chiave turistica. Questa proposta si fonda sui più avanzati studi nell'economia del turismo, che sottolineano l'importanza di una pianificazione strategica basata sull'analisi delle dinamiche turistiche e delle criticità territoriali. Il fulcro di questo progetto è la valorizzazione del Castello di Elice e l'adozione di un nuovo modello di sviluppo storico e culturale, volto a recuperare e promuovere l'intero patrimonio immobiliare del comune.

"Dobbiamo prendere spunto dalle esperienze che in altri luoghi, come in provincia di Belluno con il Castello di Zumelle, stanno riportando a nuova vita realtà che possono dare molto anche oggi - dichiara Mattia Ferretti. - Il Castello di Zumelle, infatti, ha dimostrato come un approccio innovativo nella gestione, il coinvolgimento attivo della comunità e l'organizzazione di eventi culturali possano portare a un significativo aumento del turismo e al rafforzamento dell'identità locale".

Ferretti prosegue: "Il castello Castiglione di Elice ha svolto nei secoli un ruolo difensivo. Punto strategico di difesa nella storia locale ha protetto la comunità da attacchi esterni. È stato un simbolo di potere sia politico che sociale della zona, un riflesso dell'importanza dei nobili locali nella sua costruzione. Oggi, come allora, rappresenta un'identità culturale. Dovremmo ripartire da qui per la formazione dell'identità culturale e storica della nostra comunità, se non vogliamo rassegnarci al ruolo di periferia dei grandi centri limitrofi. Sfruttiamo le vocazioni turistiche del nostro territorio e rianimiamo il nostro borgo; certo serviranno risorse, ma quale migliore spunto per partire se non questo slancio animato da così sani principi?".

Il piano proposto dal Comitato Elice Fortis prevede lo sviluppo di competenze specifiche per una gestione efficace del Castello, garantendo una gestione sostenibile che preservi l'integrità storica e architettonica del sito, creando al contempo opportunità economiche attraverso il turismo e gli eventi culturali. L'iniziativa mira, inoltre, a rafforzare il senso di appartenenza della comunità, coinvolgendo attivamente i cittadini e promuovendo il patrimonio locale. Si esploreranno inoltre opportunità di finanziamento da fondazioni, sovvenzioni e programmi governativi per il settore non-profit, essenziali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

Il Comitato Elice Fortis è fiducioso: "Ci auguriamo che questo studio dettagliato rappresenti una base solida per un futuro prospero per Elice, capace di attrarre visitatori, stimolare l'economia locale e contrastare lo spopolamento. Mettiamo a disposizione della comunità la nostra analisi elaborata per questa finalità, convinti che la collaborazione tra enti pubblici e privati, e il coinvolgimento della comunità, siano indispensabili per il successo di questo progetto".