"Serata con i Briganti" al Fiabosco di Sant'Eufemia con i ragazzi di Indaco Teatrogiovani

Indaco Teatrogiovani, sotto la direzione artistica di Federica Vicino, e Il Boschetto di Sant'Eufemia a Maiella, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, propongono un evento unico e coinvolgente: "Serata con i Briganti" per il 18 luglio.

Si tratta di un appuntamento che porterà il pubblico in un viaggio affascinante nella suggestiva Area Faunistica per Creature Fantastiche del Fiabosco, progetto nato grazie all'intuizione del Direttore artistico Peppe Millanta, e dalla collaborazione tra Scuola Macondo di Pescara e Comune di Sant'Eufemia.

La serata si aprirà con lo spettacolo "L'innocenza del lupo", con testo e regia di Federica Vicino, previsto alle ore 19: in scena storie di briganti e brigantesse, abruzzesi e non, narrate in una performance itinerante attraverso il Fiabosco. Una vicenda che oscilla fra storia, antropologia e leggenda popolare. Luca Pastore da Caramanico, Ninco Nanco, Colafella, Michelina di Cesare: i 'briganti' dell'Italia post-unitaria, raccontano la loro storia in un'appassionata confessione a cuore aperto. Sono impegnati nello spettacolo: Alessandra Camara, Giacomo Caroso, Egidio Colella, Alice Di Renzo, Angelica Ettorre, Prisca Giuliani, Mattia Ienni, Romano Sarra, Silvana Sottile, Alice Trusso, Enrico Valori, Lorenzo Valori e Simone Valori.

La serata si arricchisce di due curiosità di carattere storico-antropologico: la tragica vicenda di Scurcola Marsicana (23 gennaio 1861), che segnò l'inizio della "guerra" tra Piemontesi e briganti nel Centro Italia, e la "persecuzione" del lupo, avviata con provvedimenti legislativi paralleli a quelli emanati per combattere il fenomeno del brigantaggio.

"Siamo entusiasti di offrire al pubblico un'occasione per riscoprire queste figure storiche e comprendere le complesse dinamiche che le hanno generate - spiega Federica Vicino - Non è solo uno spettacolo, ma un percorso sensoriale ed emotivo che mira a sfatare miti e a rivelare la profonda umanità che esiste dietro le leggende".

A seguire, alle ore 20:30, i partecipanti potranno godere di una suggestiva cena contadina, completando un'esperienza immersiva nel cuore della tradizione e della natura. Per info e prenotazioni il numero da chiamare è 347.6161991.