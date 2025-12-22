Amici di Corso Vittorio: Natale di solidarietà ...su Corso Vittorio

Sarà il concerto Gospel itinerante del Coro BN Gospel Choir di Pescara ad essere protagonista del pomeriggio di martedì 23 dicembre 2025 su Corso Vittorio Emanuele II in occasione del “Natale di Solidarietà...su Corso Vittorio” 1° edizione organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pescara-Assessorato Eventi e Manifestazioni.

Dalle ore 16.30, infatti, l’arteria pescarese diventerà teatro di una serie di concerti “on the road” tenuti dal notissimo gruppo diretto dal Maestro Gianni Golini, momenti per entrare appieno nel clima del Natale ormai sempre più imminente. Alle ore 18.30 quando i cantori giungeranno nei pressi della Libreria San Paolo, si concluderà anche la “passeggiata per la città” del Club Fiat 500 Pescara con a bordo i Babbo Natale che avranno il compito di consegnare i due assegni all’AGBE PESCARA e al NUCLEO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE di San Giovanni Teatino, frutto della lotteria di beneficenza che sarà estratta subito dopo. «Abbiamo lavorato a un programma natalizio che, nonostante gli innumerevoli disagi e le problematiche a tutti note, tenesse insieme, tradizione, partecipazione e qualità delle proposte e spingesse tutti a “tornare” su Corso Vittorio», spiega Antonio DI Giosafat, Presidente dell’Associazione “Amici di Corso Vittorio”, sottolineando come il concerto gospel rappresenti «un appuntamento capace di raccontare il Natale attraverso una forma musicale che parla a tutti. Nel nostro piccolo abbiamo voluto condividere un momento di festa con due realtà ogni giorno impegnate nel sociale e, con soddisfazione, possiamo dire di aver aggiunto “una piccola goccia” per sopperire un po’ alle necessità a cui quotidianamente i nostri amici dell’AGBE e della Protezione Civile di SGT sono chiamati a far fronte.

Ci auguriamo che il prossimo anno sia per tutti diverso e "di rinascita" e auspichiamo sempre nel dialogo, anche se alla nostra "simpatica provocazione" dell'addobbo del cantiere e richiesta di in contro con i vertici dell'ACA non abbiamo avuto riscontro. Abbiamo preso parte alla conferenza stampa svoltasi qualche giorno fa, ma a dire il vero abbiamo solo compreso che tutto terminerà entro il 31 marzo con conseguente rifacimento del manto stradale. Una domanda: Ma davvero i commercianti e i residenti di Corso Vittorio Emanuele II sono stati così cattivi che la Befana nella calza farà loro trovare solo cenere e carbone…o meglio…bitume e catrame?» Ultimo appuntamento in calendario, martedì 30 dicembre ore 16.30 karaoke e spumeggiante brindisi di fine anno.

Ultimo appuntamento in calendario, martedì 30 dicembre ore 16.30 karaoke e spumeggiante brindisi di fine anno.