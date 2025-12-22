Carboni in concerto al Porto Turistico il 1° agosto per lo Zoo Music Fest

Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra la penisola. “RIO ARI O LIVE” farà tappa al Porto Turistico per lo Zoo Music Fest, festival ideato e organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment, il prossimo 1° agosto alle 21:30. I biglietti saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Ciaotickets da martedì 23 dicembre, alle 16.

Info: 0871/305631 - 085/8893429. “RIO ARI O” è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo. Luca Carboni porta in scena un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.