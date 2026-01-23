La cultura Rom e Sinti conquista L'America

Alla Carnegie Hall di New York la giornata della memoria dei Rom e Sinti, un momento storico che segna l'unione intercontinentale delle comunitÃ romanÃ¨s mondiali

New York, 2 febbraio 2026 â€“ Presso la prestigiosa Carnegie Hall, si terrÃ il Concert for the Day of Remembrance/Samudaripen, promosso e organizzato dalla Union of Roma Communities in Italy (UCRI) in occasione della Giornata Internazionale della Memoria.

Lâ€™evento, realizzato con il patrocinio e il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, UNAR di Palazzo Chigi e le maggiori organizzazioni europee per i rom e sinti come: ERGO Network, ERIAC e IRU, intende contribuire al riconoscimento del Samudaripen, il genocidio del popolo rom durante la Seconda Guerra Mondiale, accanto alla Shoah, attraverso il linguaggio universale della musica.

Protagonisti del concerto saranno due artisti di fama internazionale, Gennaro Spinelli, violino solista, e Santino Spinelli, fisarmonica solista, accompagnati da alcuni elementi dellâ€™Orchestra Europea per la Pace, in un progetto etno-sinfonico che unisce repertorio classico rivisitato e musica tradizione romanÃ¬ con alcune composizioni originali, offrendo un percorso musicale di forte valore simbolico e culturale.

Lâ€™iniziativa si inserisce nel percorso artistico e culturale promosso da UCRI per la valorizzazione della cultura romanÃ¬, giÃ presentato in luoghi simbolo dellâ€™arte mondiale come il Teatro alla Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli.

Lâ€™appuntamento alla Carnegie Hall rappresenta un momento storico, portando la memoria del Samudaripen e il dialogo interculturale in uno dei piÃ¹ prestigiosi palcoscenici del mondo.

Il concerto sarÃ a ingresso gratuito, con accesso su prenotazione, per garantire unâ€™ampia partecipazione del pubblico e delle istituzioni.

Con questa iniziativa, UCRI conferma il proprio impegno nella promozione della memoria, della cultura e del rispetto dei diritti, affidando alla musica il compito di unire, raccontare e costruire consapevolezza.