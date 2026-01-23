Disagi lungo l'A14, CNA Fita Abruzzo: vanno previsti ristori automatici

Â«La risposta fornita dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nel question time tenuto alla Camera, certifica di fatto che anche nel 2026 gli utenti dellâ€™autostrada A14 Adriatica continueranno a subire gravi disagi percorrendo il tratto abruzzese. Senza offrire una ragionevole soluzione per quel che riguarda possibili ristori per i danni patiti, soprattutto da parte degli utenti che percorrono lâ€™autostrada per motivi professionali, i disagi diventeranno ancora piÃ¹ insopportabiliÂ».

Lo affermano in una nota congiunta i rappresentanti di Cna Fita Abruzzo, Riccardo Colazilli e Raffaella Pierangelo, secondo cui Â«le risposte del titolare del dicastero ai problemi sollevati dal parlamentare abruzzese Giulio Sottanelli fotografano una situazione che giÃ da anni arreca gravi disagi ai cittadini, e in particolare al mondo dellâ€™autotrasporto e dellâ€™utenza professionale in generaleÂ».

Â«Non saremo certo noi - aggiungono Colazilli e Pierangelo - a negare bontÃ e necessitÃ degli interventi di manutenzione straordinaria in corso. Ma resta il fatto che di fronte a una prospettiva di medio-lungo periodo nella gestione della vicenda, forme di ristoro automatizzate dovrebbero essere giÃ state messe in atto, al posto di farraginosi meccanismi legati alle singole richieste degli utenti. Ad esempio introducendo una scontistica sulle tariffe dei pedaggi, in modo da far scattare automaticamente lo scontoÂ».

Â«Come recentemente sottolineato in un sondaggio che Cna Fita Abruzzo ha realizzato assieme allâ€™associazione dei rappresentanti e degli agenti di commercio Usarci â€“ concludono - i danni patiti dalle imprese sono davvero ingenti: danni che derivano da tempi di percorrenza moltiplicati, e con ricadute a cascata su tempi di consegna, costi, tempi di lavoro del personale, sicurezza. Torniamo dunque a richiedere con forza meccanismi che assicurino sconti senza ulteriore aggravio di pratiche burocratiche. E chiediamo anche alla Regione Abruzzo, che ha dato vita a tavoli di monitoraggio degli interventi, di coinvolgerci in questa attivitÃ , se ha a cuore gli interessi delle imprese abruzzesiÂ».