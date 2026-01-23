Nasce "L'Abruzzo sulla Via del Mare": il nuovo progetto cicloturistico de Il Bosso per vivere la costa abruzzese in modo lento, autentico e immersivo.

Un viaggio - si legge in una nota - che non Ã¨ solo un itinerario, ma un ritmo. Un percorso che invita a rallentare e a scoprire la costa abruzzese con uno sguardo nuovo, piÃ¹ attento e consapevole, da nord a sud. Ãˆ questa la visione da cui nasce "L'Abruzzo sulla Via del Mare", il nuovo progetto firmato Il Bosso Tour Operator, pensato per chi desidera riscoprire il piacere del movimento lento e vivere il mare ed i suoi paesaggi d'Abruzzo in modo autentico.



"L'Abruzzo sulla Via del Mare" Ã¨ un'esperienza di cicloturismo narrativo che interpreta la costa come un'unica grande rotta da esplorare pedalata dopo pedalata, tra panorami ampi, natura, soste rigeneranti tra saperi e sapori dentro luoghi iconici affacciati sull'Adriatico.



Un'esperienza che unisce natura, libertÃ e turismo lento.

Il progetto nasce per valorizzare un patrimonio costiero straordinario e spesso vissuto in modo frammentato, proponendo invece una lettura continua e immersiva del territorio: dalle pinete che conservano profumi d'estate anche fuori stagione, ai tratti di costa piÃ¹ dolci e urbanizzati, fino alle aree piÃ¹ selvagge e scenografiche dove il paesaggio cambia e sorprende. Il percorso attraversa alcune delle aree piÃ¹ suggestive del litorale abruzzese, includendo riserve naturali, punti panoramici e soprattutto i trabocchi, simbolo identitario della costa, sospesi tra terra e acqua come presenze senza tempo.



Il viaggio come "ritmo", non come performance.

A distinguere "L'Abruzzo sulla Via del Mare" Ã¨ l'approccio: non una sfida sportiva, ma un'esperienza accessibile, emotiva e condivisa. Il progetto mette al centro l'idea che il viaggio non coincida con la semplice percorrenza, ma con l'opportunitÃ di entrare in relazione con i luoghi e con il gruppo. Ãˆ un itinerario che favorisce la dimensione esperienziale: il tempo che si dilata, le soste vista mare, i momenti di silenzio, la condivisione, l'osservazione. Una modalitÃ di viaggio in cui contano i dettagli e la qualitÃ dell'esperienza, piÃ¹ che la velocitÃ dell'arrivo.



Una novitÃ 2026 targata Il Bosso.

Per Il Bosso Tour Operator, "L'Abruzzo sulla Via del Mare" rappresenta un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione dell'Abruzzo attraverso proposte di turismo sostenibile, capaci di generare connessioni tra persone, luoghi e comunitÃ , mettendo al centro la qualitÃ dell'esperienza e il rispetto dei territori.

GiÃ in programma le date per un tour primaverile 29, 30, 31 maggio e 18, 19, 20 settembre per quello autunnale, con la possibilitÃ di progettarlo e programmarlo tutto l'anno.

Ãˆ possibile richiedere dettagli sul programma, nuove date e le modalitÃ di partecipazione contattando Il Bosso Tour Operator consultando i canali ufficiali.

Info e Prenotazioni:

Info@ilbosso.com allo 0859808009