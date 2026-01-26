Istituto Alberghiero De Cecco: Open Day su Sport, Socialità e Benessere Psicofisico

“Riprendendo le parole del Presidente Mattarella, ai genitori e alle famiglie chiedo una cosa sola: fate sì che lo sport sia la droga dei vostri figli, perché lo sport è l’antidoto naturale contro dipendenze, bullismo e contro ogni forma di violenza. Quella fiaccola olimpica che in questi giorni stiamo accogliendo in Italia e che ha attraversato anche l’Abruzzo, per noi va oltre lo sport, non è solo una medaglia, ma racconta un percorso di inclusione, di socializzazione e di amore nel quale scuola, Coni, associazioni sportive, mondo delle Istituzioni e famiglie devono camminare insieme”.

Lo ha detto il Presidente regionale del CONI Abruzzo Antonello Passacantando intervenuto all’Open Day, del 24 gennaio 2026, promosso dall’Istituto Alberghiero Ipsseoa-ISS ‘De Cecco’ e dedicato a ‘Sport, Socialità e Benessere Psicofisico’, moderato e coordinato dalla dirigente Alessandra Di Pietro.

Presenti tra gli ospiti e relatori gli Atleti Pallavolisti di Serie A2 dell’Abba Pineto Volley; Evanio Marchesani, Presidente dell’Associazione Medici dello Sport Pescara; le docenti Rita Ciancetta, referente del Gruppo Sportivo ‘Ipseooa De Cecco’, Rosa De Fabritiis, referente Salute e Benessere e

“Il 2026 segnerà l’anno della trasformazione per l’Istituto Alberghiero che diventa Istituto di Istruzione Superiore, dunque un Istituto tecnico con un corso quadriennale in marketing territoriale e turismo digitale, in linea con le nuove sensibilità di famiglie e studenti – ha detto la dirigente Di Pietro -, per combinare la formazione culturale solida con l’occupabilità, la concretezza dell’occupazione professionale. Poi abbiamo un altro nuovo indirizzo, il Liceo del Made in Italy, che definisco unico, contemporaneo, innovativo, unisce la formazione culturale di un liceo con la formazione giuridica e imprenditoriale di un’azienda. Lo sport riveste un ruolo rilevante nella formazione offerta dal nostro Istituto, in quanto strumento di relazione fondamentale per la crescita dei nostri studenti che abbina competizione sana ma anche autodisciplina, rispetto delle regole. Lo sport fotografa il benessere psicofisico, un tema fondamentale della formazione che migliora la qualità della vita delle persone, come una sana, equilibrata, corretta alimentazione. E infatti nella nostra scuola abbiamo istituito un Centro sportivo coordinato dalle professoresse Rita Ciancetta, Federica D’agostino e Rosa De Fabritiis”.

“Scuola e sport sono due realtà che devono camminare insieme – ha sottolineato il Presidente Passacantando – e in tal senso il ‘De Cecco’ è la scuola-esempio di inclusione sia a livello numerico che nelle attività promosse. Occorre un maggior impegno delle Istituzioni per la promozione dell’attività motoria nelle scuole, per le quali quest’anno il governo ha stanziato appena 11miloni di euro. Fra l’altro ventiquattro ore fa è stata aperta la piattaforma per le adesioni agli ex campionati studenteschi che oggi sono tornati alla vecchia denominazione ‘Giochi della Gioventù”, e sono certo che l’Abruzzo manterrà il suo trend con la più alta percentuale di iscrizioni”.

Evanio Marchesani, per anni responsabile della Medicina dello Sport della Asl, ha presentato il suo vademecum per gli studenti e gli sportivi su ‘Le attitudini vincenti’:

“Sono un medico dello sport che ha cercato di apprendere, il vademecum è nato dalle esperienze maturate negli anni di lavoro, anche all’estero come medico della nazionale di pattinaggio a rotelle a Colorado Springs nel 1993. Per fare sport bisogna distinguere l’agonismo dalla semplice attività motoria; lo sport-agonistico è certamente per tutti ma è una scelta di vita e di carriera, mentre tutti devono fare attività motoria perché l’uomo è fatto per muoversi”.

La Tavola rotonda si è conclusa con l’intervista agli atleti dell’Abba Pineto Volley e le degustazioni dei piatti preparati da docenti e studenti, oltre che con la presentazione dei nuovi corsi di studio da parte della docente referente Grazia Coccia.