Pd: "In via Cavour all'improvviso la scuola Ã¨ diventata inaccessibile"

"Centinaia di famiglie che accompagnano i propri figli nella scuola di via Cavour si sono ritrovate oggi con una pessima sorpresa: all'improvviso la scuola Ã¨ diventata inaccessibile, perchÃ© la giunta Masci ha deciso di avviare un cantiere elettorale davanti alla scuola senza alcun preavviso. Con il risultato che nessuno ha capito come far arrivare i bambini a scuola fino al 26 febbraio, e parliamo anche di bambini della scuola dell'infanzia. Qualcuno si ravveda e cambi subito il programma di questi lavori in pieno anno scolastico". Lo afferma il capogruppo del Pd in consiglio comunale Piero Giampietro.

"La giunta Masci in preda alla volontÃ di fare cantieri elettorali arriva a mettere in crisi una intera comunitÃ scolastica, che all'improvviso si Ã¨ ritrovata sbarrata l'unica strada di accesso alla scuola senza alcun preavviso - sottolinea Giampietro - gettando nel caos scuola e quartiere. Con la grande incognita di mercoledÃ¬, quando nella zona ci sarÃ anche il mercato. La giunta Masci si ravveda, cambi il programma di questo cantiere elettorale e dia prioritÃ alle esigenze della comunitÃ scolastica rispetto alla propria campagna elettorale. Se fossero stati lavori urgenti sarebbero stati attivati di notte, non durante le ore di scuola. E fra poche settimane la scuola chiuderÃ per le vacanze pasquali: le alternative c'erano".