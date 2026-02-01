Istituto Alberghiero De Cecco, Open Day dedicato alla Cultura dell’Inclusione

Un Open Day dedicato alla Cultura dell’Inclusione e agli 80 anni di Gianna Camplone, Presidente dell’Associazione DiversUguali nel pomeriggio di domenica 1° febbraio, presso l’Istituto Alberghiero Ipssar De Cecco di Pescara, in via dei Sabini 53.

“I nostri Open Day – ha detto la dirigente Alessandra Di Pietro – sono l’occasione per offrire una panoramica completa di tutta l’offerta formativa garantita dal nostro Istituto, che accanto al tradizionale Alberghiero ospiterà dal prossimo settembre anche il Liceo del Made in Italy-Liceo del Gusto e l’Istituto Tecnico del Turismo Digitale-Marketing Territoriale e Comunicazione Turistica. In ogni appuntamento abbiamo affrontato un tema specifico, dalla caffetteria all’accoglienza alberghiera, dai distillati alla collaborazione con le realtà produttive del territorio. il 1° febbraio ci siamo dedicati ad un tema che da sempre ci sta molto a cuore: la cultura dell’inclusione, del volontariato e della cittadinanza sociale. Oggi il De Cecco è probabilmente la scuola più inclusiva d’Abruzzo: i nostri ragazzi speciali sono coinvolti pienamente in tutte le attività laboratoriali, abbiamo un Orto didattico e iniziative teatrali specifiche. E questo segmento di realtà è cresciuto anche grazie alla collaborazione con Associazioni del Terzo Settore a partire da DiversUguali e dalla sua Presidente Gianna Camplone che ha saputo trasformare una disabilità in gioia, forza, tenacia divenendo un esempio, un modello di vita”.

Il programma dell’Open Day di domenica 1° febbraio ha previsto l’apertura della scuola e dei suoi laboratori a partire dalle 10 e fino alle 19 con la possibilità per le famiglie di visitare tutti i laboratori culturali, multimediali e di enogastronomia. Dalle 16.30 gli spazi dell’Officina del Gusto hanno accolto la Festa di compleanno organizzata dalla scuola e da DiversUguali per Gianna Camplone, sul tema Ottanta voglia di inclusione, alla presenza delle Istituzioni cittadine, provinciali, regionali e nazionali.

Tantissime le persone presenti che stimano ed ammirano la festeggiata per la capacità di aver trasformato la sua disabilità in una forza dirompente a favore di chi ha bisogno.