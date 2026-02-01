L’Istituto Comprensivo Pescara 10 investe nell’innovazione didattica: inaugurazione di Open Logic-Lab

L’Istituto Comprensivo Pescara 10 arricchisce il proprio Piano dell’Offerta Formativa con un'importante iniziativa dedicata all’innovazione educativa, all’orientamento e alla centralità dello studente: l’inaugurazione del nuovo Open Logic-LAB, spazio laboratoriale Steam. Mercoledì 4 febbraio, dalle 11 alle 12 nel plesso Carducci di via Fonte Romana, sarà inaugurato Open Logic-LAB, un ambiente educativo ampio e polifunzionale dedicato alle attività STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

Il laboratorio ospiterà un percorso di educazione alla logica che accompagna le studentesse e gli studenti dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della creatività e delle competenze trasversali. Lo spazio è pensato per essere frequentato da bambini e ragazzi di tutte le età e si inserisce in una progettualità di continuità verticale, anche in dialogo con diversi istituti di istruzione superiore della città che già propongono insegnamenti e laboratori di logica.

In questo modo, Open Logic-LAB diventa anche uno strumento di orientamento precoce, capace di stimolare e valorizzare le attitudini degli alunni fin dai primi anni di scuola. Un altro appuntamento di presentazione dell’offerta formativa, invece, è fissato poi per martedì 3 febbraio nel plesso Renzetti: l’Istituto Comprensivo Pescara 10 apre le porte a genitori e bambini con l’Open Day del modello “Scuola Senza Zaino”, inserita tra le avanguardie educative dell’Indire, che si terrà dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

“Sarà un’occasione per conoscere da vicino una scuola che promuove autonomia, responsabilità ed educazione alle emozioni, attraverso ambienti di apprendimento accoglienti, spazi organizzati a misura di bambino e laboratori permanenti - afferma il dirigente scolastico Daniela D'Alimonte - Durante la giornata sono previsti laboratori dedicati ai bambini, per vivere in prima persona l’esperienza di una scuola partecipata e inclusiva. Con queste iniziative, l’Istituto Comprensivo Pescara 10 conferma il proprio impegno nella costruzione di una scuola aperta, innovativa e attenta allo sviluppo globale degli studenti”.