"Asimmetrie dei giorni pari" alla Biblioteca Emilia Di Nicola

Il romanzo “Asimmetrie dei giorni pari” (Bertoni Editore) dell'abruzzese Valentina Di Ludovico sarà nella Biblioteca Emilia Di Nicola a Pescara, ospite del Professor Giuseppe Filareto, il 7 febbraio alle ore 18. L'autrice dialogherà con la giornalista Alessandra Renzetti. Il romanzo segna un’importante riflessione sui temi della salute mentale e della resilienza, centrali nel lavoro e nell'attività letteraria dell'autrice.

“Asimmetrie dei giorni pari” racconta la storia di Marta e delle sue paure che vengono da lontano e ne ossessionano la quotidianità. La vita di Marta è scandita da "scricchiolii" e dalla paura che le poche sicurezze possano dissolversi. Eppure, la scrittura della Di Ludovico è briosa e piena di vita, capace di regalare al lettore personaggi indimenticabili. Tra questi spicca Zasa, la nonna che non ci si aspetta così carismatica ed energica da rimanere nel cuore.

L'opera esplora la lotta interiore della protagonista, divisa tra i desideri che la spingono avanti e il vissuto che la trascina indietro. Il messaggio è un inno al coraggio di andare avanti, riponendo i timori in un angolo e lottando talvolta contro sé stessi, poiché la vita impone una scelta di direzione.