25 febbraio, presso lâ€™Hotel Villa Maria di Francavilla al mare, si Ã¨ svolto lâ€™incontro dal titolo Minori, allenare al futuro: dalla fragilitÃ alla fiducia, organizzato dal Soroptimist club Pescara, Inner Wheel, Fidapa Pescara e il Centro Studi Strategie di Genere ETS per ascoltare Christian Ricciardi assistente sociale esperto di disagio giovanile, Marianna Di Renzo progettista per ProssimitÃ alle Istituzioni e Massimo Ippoliti coordinatore per il progetto educativo di strada e psicologo esperto in dipendenza della Cooperativa sociale On the Road.

Christian Ricciardi ha evidenziato le origini dellâ€™associazione ProssimitÃ alle Istituzioni sorta a Palermo e oggi operante anche a Napoli e Padova con Pescara come capofila per la progettazione. Lâ€™associazione contrasta il disagio giovanile, seguendo minori in condizioni di disagio e fragilitÃ con progetti formativi e diverse attivitÃ dalla pratica degli sport, alle discipline artistiche, culturali e ricreative.

La dott.ssa Marianna Di Renzo ha illustrato il proprio lavoro di progettista, per vincere bandi che assicurino finanziamenti anche congrui. Ãˆ necessario dare continuitÃ a questi progetti e supportare le tante esigenze particolari di singole persone che spesso si creano e che non possono essere previste nei progetti.

Christian Ricciardi ha detto che un solo giorno di esperienza di vita particolare puÃ² incidersi nella memoria dei ragazzi e diventare sostegno e spinta per la propria ricerca del sÃ©, ma questo deve ugualmente farci lavorare per cercare, secondo i vari ambiti, continuitÃ di azione.

Andrea Papa protagonista della vita sportiva pescarese nel surfing, che in numerose occasioni ha offerto esperienza e competenza in queste iniziative di aiuto, ha sottolineato quanto sia difficile lavorare per certe forme di burocrazie e quanto i ragazzi siano cambiati anche nelle espressione di motricitÃ . Bisogna fermare questa progressione di distacco e disinteresse per riuscire a dare nuova forza ai minori.

Massimo Ippoliti ha scosso i presenti con la sua esperienza a contatto con i minori ed ha animato una riflessione collettiva sui millenials che diventati genitori non sono stati capaci di veicolare l'uso della tecnologia ai propri figli. I ragazzi non sono problematici ma vivono i problemi perchÃ© abbiamo attraversato in modo troppo veloce cambiamenti sostanziali. I ragazzi che sono sempre piÃ¹ soli in casa prendono da internet tutto quello che hanno bisogno e hanno rispetto a noi grandi differenza nella percezione emozionale. Sono sollecitati continuamente a vivere oscillazione emozionale

I giochi sulla consolle, le play station di anni fa, usati per periodi di tempo limitati insegnavano obiettivi e finalitÃ e problem solving. Non solo riflessi oculo motori.

I bambini e ragazzi non hanno piÃ¹ luoghi dove incontrarsi, si sentono, soli nelle loro case, in rete con il mondo essi stessi cittadini del mondo. Sono isolati davanti ai social che diventano la loro bibbia e offrono senza controlli tutto quello che desiderano.

Non cercano altro, non chiedono aiuto.

I ragazzi piÃ¹ problematici non li abbiamo trovato a nei quartieri periferici ma in quelli centrali.

Dobbiamo riuscire a porre un filtro alle emozioni che si vivono sui social, e che allontanano sempre piÃ¹ dalla vita reale.

Ha concluso i lavori la Presidente del Soroptimist di Pescara Annarita Frullini che ha invitato ad un lavoro di rete fra associazioni, diretto agli aduli, genitori e insegnanti, perchÃ© si possa conoscere realtÃ che ci sfuggono e ristabilire una sinergia operativa. Ãˆ la societÃ tutta ad essere in confusione e gli adulti devono trovare un sistema preventivo per supportare i ragazzi.