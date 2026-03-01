Rotary Terra dei Vestini: Dai Primi passi a…Autismo

Una sala consiliare gremita, ieri 28 febbraio a Collecorvino, per il Convegno “Dai primi passi a…Autismo” promosso dal Rotary Terra dei Vestini e dall’Associazione SOS Autismo – Insieme per l’inclusione”.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Collecorvino Paolo D’Amico, del Sindaco di Loreto Aprutino Renato Mariotti e del Presidente del Rotary Terra dei Vestini Lino Pace, si sono susseguiti una serie di interventi sul tema del Convegno.

I lavori sono stati aperti da Elisabetta Berenci, neuropsichiatra dirigente della NPI - Asl di Pescara, che ha messo in evidenza alcune criticità relative alla presa in carico dei bambini con autismo e di come sia fondamentale, oltre ad un trattamento intensivo precoce, fornire supporto anche ai genitori per far sì che possano sviluppare alcune preziose competenze per gestire al meglio i propri figli nell’ambiente di vita.

È poi intervenuta la dottoressa Gilda Mazzitti, assistente sociale presso il Centro riabilitativo Paolo VI di Penne che durante la sua presentazione ha spiegato come sia necessario fornire strumenti adeguati alle famiglie e fare rete tra tutti gli attori coinvolti.

Natascia Verzella, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Collecorvino, ha ribadito la cruciale importanza della rete e di come un vero percorso di crescita e inclusione debba necessariamente partire fin dalla scuola dell’infanzia e proseguire per tutto l’arco di vita scolastica di studenti con disabilità all’interno del Progetto di vita.

Sull’argomento, assai significativo, l’intervento di Alessandra Di Pietro, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “F. De Cecco” di Pescara, che nella scuola da lei diretta accoglie un’altissima percentuale di ragazzi con disabilità e nello spettro autistico: pur tra mille difficoltà nel suo istituto sono state attivate una serie di iniziative per lavorare sull’autonomia e la crescita di questi ragazzi in sinergia con istituzioni, enti e aziende in un’ottica il più possibile inclusiva dentro e fuori la scuola. Tra i progetti attivati: l’Orto inclusivo, le attività teatrali e un miniappartamento realizzato all’interno della scuola dove i ragazzi con disabilità insieme ad alcuni compagni tutor sperimentano attività dedicate allo sviluppo di autonomie e indipendenza.

Sono inoltre intervenuti Giovanni Della Volpe responsabile dell’Istituzione XIX “Vestina” per l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà e Laila Ermano, M° di Karate Istituto Paralimpico che ha illustrato gli enormi benefici della pratica sportiva, in particolare delle arti marziali e del karate sui bambini e ragazzi nello spettro autistico.

A chiusura del Convegno l’intervento del Presidente dell’Associazione SOS Autismo, Christian Bove che prima di illustrare le attività e i progetti che l’associazione sta portando avanti con tenacia e determinazione ha condiviso la sua storia fatta di dolori, paure, fatica, ma anche energia e forza e che in pochi minuti è riuscito a condensare quello che vivono tutte le famiglie nello spettro.

Infine il Presidente del Rotary Terra dei Vestini, Lino Pace, visibilmente coinvolto ed emozionato, ha salutato e ringraziato tutti i presenti