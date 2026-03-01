Poliziotti penitenziari di Vasto e Pescara rischiano di morire nel tentativo di salvare altre vite

"Buonasera Mauro...volevo dirti che mentre rientravamo da una traduzione effettuata in quel di Parma per conto del carcere di Sulmona, alle ore 3 e 20, sull'Autostrada A1, al km178, ci siamo imbattuti in un tamponamento tra un furgone e un auto.

Ci siamo immediatamente attivati per mettere in sicurezza la circolazione stradale attraverso l'uso di lampeggianti e catarifrangenti ma all'improvviso siamo stati travolti da un auto che arrivava verso di noi a forte velocitÃ . Nonostante i nostri tentativi di avvisare il conducente abbiano messo in serio pericolo la nostra vita, l'automobilista ha continuato la sua marcia schiantandosi sulle auto coinvolte nel tamponamento.

Nella sua folle corsa ha colpito, falciandoli, due colleghi e il conducente dell'auto coinvolta nel tamponamento. Unitamente ai poliziotti della Stradale abbiamo attivato immediatamente i soccorsi ....il Sostituto commissario e l'altro collega di Pescara, apparentemente esanimi, venivano trasportati e ricoverati in ospedale insieme al conducente dell'auto al quale gli veniva amputata la gamba. Il conducente dell'auto piombataci addosso moriva sul colpo.â€¦ Ãˆ stato un miracolo Mauro. Se siamo ancora vivi e solo grazie a Dio"

Si apre con questa drammatica testimonianza raccontata con singhiozzi e un interminabile pianto il racconto fatto da uno degli agenti del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti del carcere di Vasto coinvolti, insieme ad altri due baschi blu di Pescara, nel terribile incidente che ha ne caratterizzato la nottata della scorsa notte, una storia che seppur con effetti gli effetti raccapriccianti che ne hanno disegnato i contorni, ci racconta di quello che possiamo tranquillamente affermare essere stato un autentico miracolo materializzatosi a vantaggio dei tre baschi blu vastesi e dei due pescaresi di ritorno da un delicato servizio di traduzione di detenuti ad Alta sicurezza. Stiamo parlando di servitori dello Stato che ancor prima di definirli miracolati non Ã¨ sminuente affermare essere dei veri e propri eroi.

Il turno massacrante al quale erano stati sottoposti e fatto di un numero imprecisato di ore di lavoro poteva concludersi con un dramma dalle proporzioni immani. Fortunatamente, stante quanto testimoniato dal collega una mano divina Ã¨ scesa su di loro risparmiandogli la vita.

Gli stessi erano lÃ¬ per soccorrere e mettere in salvo vite e per poco non si sono ritrovati a rischiare di perdere la loro di vita. Non si puÃ² non parlare di miracolo perchÃ© di questo si tratta.

Vincenzo, Giuseppe e Antonio hanno voluto dare il loro contributo per una causa, quella dei loro colleghi di Sulmona alle prese con grossi problemi di ordine penitenziario, e per poco non hanno rischiato di lasciarlo trascritto su un epitaffio il loro desiderio di mettersi a loro disposizione. PiÃ¹ che semplici poliziotti andrebbero definiti sicuramente eroi.

A loro, e credo di parlare a nome di tutto il Corpo di Polizia penitenziaria, va il mio/nostro piÃ¹ sentito compiacimento per il lavoro svolto e gli auguri di pronta guarigione.

A loro l'amministrazione penitenziaria gli deve l'onore e per questo motivo vanno assolutamente e come minimo promossi al grado superiore.

CosÃ¬ il segretario nazionale Cnpp-Spp Mauro Nardella.



