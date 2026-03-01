Il LunedÃ¬ del Delfino

Finalmente Lorenzo Insigne parte da titolare, con la fascia di capitano al braccio e il Delfino puÃ² tornare a sorridere e sperare, stavolta con una vittoria vera e importante, contro un Palermo sÃ¬ di unâ€™altra categoria, ma invero poco attento e incisivo. Forse con la mente rivolta anche allâ€™impegno infrasettimanale, i rosanero di Pippo Inzaghi hanno un poâ€™ sottovalutato il Pescara, immaginando di poter risparmiare energie contro lâ€™ultimissima della classe.

Nonostante il bomber finlandese Joel Pohjanpalo, come avevamo pronosticato, sia riuscito ad infilare la difesa biancazzurra in avvio di ripresa, la rete di Insigne ha riacceso gli animi e i cuori del tifo pescarese, finchÃ© lâ€™altro Lorenzo, il subentrato proprio allo scugnizzo, Meazzi, non Ã¨ riuscito a rendere indimenticabile la domenica dellâ€™Adriatico. Per buona pace sua e di chi lo vorrebbe sempre in campo dallâ€™inizio, la bionda mezzala deve giocare sempre e solo lâ€™ultima mezzâ€™ora, come ripetiamo da inizio stagione. Dâ€™altronde, per chi se lo fosse dimenticato, questo Ã¨ uno sport di squadra e ognuno deve dare il suo contributo in linea con ciÃ² che puÃ² fornire.

Da censurare, come troppo spesso capita dopo le rare vittorie, le esternazioni del presidente Sebastiani, incapace di accettare serenamente le critiche al suo operato e il cui giudizio da parte nostra non cambierÃ di una virgola, a prescindere dai risultati sul campo, che naturalmente ci auguriamo favorevoli ai colori biancazzurri.

Dopodomani si concluderÃ il mini tour de force contro le prime della classe, in quel di Frosinone. Avremmo quasi firmato per tre punti in queste altrettante gare, prima dellâ€™atteso e temuto rush finale, ma a questo punto perchÃ© non sperare in qualcosa di piÃ¹? Anche solo un altro punticino garantirebbe il miglior viatico al decisivo finale di stagione.

Lâ€™unico aspetto che ancora continua a non convincere e temiamo cosÃ¬ sarÃ fino alla fine del campionato, Ã¨ la difesa. Davvero troppi gli svarioni, con un Ivan Saio che fa del suo meglio, ma certo non Ã¨ Desplanches, ieri graziato da un Palermo, come giÃ scritto, davvero sotto tono. RiuscirÃ la, di gran lunga, peggior difesa della cadetteria, comunque a salvarsi? In attesa di scoprirlo ricordiamo ancora lâ€™appuntamento di mercoledÃ¬ in terra ciociara, con inizio alle ore 20. A seguire, domenica 8 marzo, stavolta allâ€™Adriatico e fischio alle 19:30, contro il Bari, per la prima delle ultime dieci sfide conclusive nella caccia al quartâ€™ultimo posto, preludio al play out finale, dove speriamo di avere un Delfino protagonista.