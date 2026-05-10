Inner Weel Pescara: concerto per piano di Maria Gabriella Castiglione

8 maggio, presso la Fondazione La Rocca di Pescara, lâ€™associazione Inner Weel di Pescara ha organizzato un concerto per solo pianoforte con la musicista Maria Gabriella Castiglione. Occasione importante Ã¨ lâ€™imminente Festa della Mamma che la Presidente Aureliana De Filippis Delfico, con tutta le socie, ha voluto onorare con lâ€™esibizione di una grande pianista pescarese.

Maria Gabriella Cstiglione Ã¨ unâ€™artista nota per le sue capacitÃ musicali e la sua dedizione verso gli altri, verso il sociale. e ama definirsi Artista indipendente, fuori da schemi prefissati e sistemi politici definiti.

Lâ€™arte musicale Ã¨ per Maria Gabriella Castiglione, un modo di esprimersi e di liberare il pensiero e proprio attraverso lâ€™ascolto delle sue note si entra in un mondo magico fatto si suoni e sogni.

Lâ€™artista esprime la sua arte da molto tempo con un attivo di circa 900 concerti, con CD e un indimenticabile festival, durato per ben 26 anni, Musicarte nel Parco.

Durante il concerto anche una giovane allieva ha voluto esibirsi per donare le note del Piccolo Montanaro a tutte le mamme e alla sua mamma presente in sala.

Il concerto ha donato ai presenti musiche di Bach, Chopin, Rachmaninov, Albeniz, Piazzolla, Sakamoto, Nyman, Tiersen e Einaudi.

Il concerto Ã¨ stato presentato dalla segretaria Patrizia Irene Ferrai e dalla Presidente Aureliana De Filippis Delfico del Club Inner Weel 209 di Pescara.

Hanno partecipato con entusiasmo lâ€™Assessora alla Cultura Maria Rita Carota e la Consigliera del Comune di Pescara Valeria Toppetti.

Alla fine del concerto, la Presidente, ha consegnato una targa ricordo alla musicista Maria Gabriella Castiglione ringraziandola per il magnifico concerto dedicato alla Festa della Mamma 2026