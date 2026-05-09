Dolore e costernazione per la scomparsa di Piero Zuccarini

Lutto nel mondo del calcio abruzzese: Ã¨ venuto improvvisamente a mancare a seguito di un malore nella sua abitazione di Chieti, allâ€™etÃ di 55 anni, lâ€™allenatore Piero Zuccarini.
Fino al mese di marzo, nel Campionato di Eccellenza, Ã¨ stato alla guida del Sambuceto. In passato Ã¨ stato al timone dello Spoltore.
La nota del Sambuceto â€“ Lâ€™Asd Sambuceto Calcio si stringe con profondo cordoglio attorno alla famiglia Zuccarini per la scomparsa del caro Piero, allenatore gialloblÃ¹ per gran parte di questa stagione.
Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le piÃ¹ sentite condoglianze da parte della societÃ , dello staff e di tutto il mondo Sambuceto.
I funerali di Piero Zuccarini saranno celebratilunedÃ¬ 11 maggio, alle ore 11:00, nella Chiesa di Santâ€™Agostino a Chieti.