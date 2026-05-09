Colazionando con lâ€™autore: il secondo appuntamento con Palma Maria Carlone

Nellâ€™ambito della rassegna nazionale Il Maggio dei Libri, l'associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana, con il Patrocinio dell'assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota, Ã¨ lieta di presentare appuntamenti inediti che uniscono il piacere della lettura alla convivialitÃ della tradizione locale.

Domani 10 maggio alle ore 9:30, la suggestiva Sala Dâ€™Annunzio del Ritrovo del Parrozzo (Via Pepe, 41) ospiterÃ il secondo appuntamento di Colazione con lâ€™Autore: Alessandra Melideo dialogherÃ con lâ€™autrice Palma Maria Carlone.

Lâ€™incontro rompe gli schemi della classica presentazione editoriale: i partecipanti avranno lâ€™opportunitÃ di iniziare la giornata condividendo la colazione con lo scrittore ospite. In unâ€™atmosfera informale e accogliente, lâ€™autore verrÃ intervistato, svelando i retroscena della sua ultima opera e raccontando aspetti personali del proprio percorso creativo e umano.

In questo modo si rende la cultura parte della quotidianitÃ e del risveglio della cittÃ . Quale cornice migliore della Sala Dâ€™Annunzio e del Parrozzo, simboli della nostra identitÃ , per dialogare di libri e passioni?